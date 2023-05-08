08 мая 2023
07 мая 2023

Глава Перми обратился к горожанам во время концерта в честь Дня Победы. Фото

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Торжественный прием "Родина одна" ДК Солдатова. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин принимает участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы Фото:

Пермяки в годы войны показали сильный характер и проявили мужество, внося неоценимый вклад во время Великой Отечественной войны. Нынешнее поколение должно брать пример со своих дедов и прадедов, которые ковали Победу. Об этом на торжественном собрании по случаю 9 мая в ДК имени Солдатова заявил глава Перми Алексей Демкин, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас нам как никогда важно проявлять те качества, которые проявлял наш народ в непростое военное время: сильную волю, взаимопомощь и выдержку», — сказал Демкин. Перед началом концерта для собравшихся прозвучал гимн России в исполнении хоровой капеллы мальчиков. На мероприятие пришли представители ветеранских и общественных организаций, депутаты, культурные деятели.

9 мая в Перми проходят десятки различных мероприятий, посвященных Дню Победы, URA.RU ведет прямую трансляцию. Ранее в городе прошел праздничный парад, на котором зрителям показали современные образцы военной техники.

Торжественный прием "Родина одна" ДК Солдатова. Пермь
Алексей Демкин поздравил земляков в праздником
Фото:

Торжественный прием "Родина одна" ДК Солдатова. Пермь
Среди почетных зрителей — представители ветеранских организаций Перми
Фото:

Торжественный прием "Родина одна" ДК Солдатова. Пермь
Хор воспитанников Пермского суворовского военного училища исполнил песню «День Победы»
Фото:

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Пермяки в годы войны показали сильный характер и проявили мужество, внося неоценимый вклад во время Великой Отечественной войны. Нынешнее поколение должно брать пример со своих дедов и прадедов, которые ковали Победу. Об этом на торжественном собрании по случаю 9 мая в ДК имени Солдатова заявил глава Перми Алексей Демкин, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас нам как никогда важно проявлять те качества, которые проявлял наш народ в непростое военное время: сильную волю, взаимопомощь и выдержку», — сказал Демкин. Перед началом концерта для собравшихся прозвучал гимн России в исполнении хоровой капеллы мальчиков. На мероприятие пришли представители ветеранских и общественных организаций, депутаты, культурные деятели. 9 мая в Перми проходят десятки различных мероприятий, посвященных Дню Победы, URA.RU ведет прямую трансляцию. Ранее в городе прошел праздничный парад, на котором зрителям показали современные образцы военной техники.
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Ссылки по теме
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