В Челябинской области задержатся ночные заморозки

Местами в регионе температура опустится до минус пяти градусов
В Челябинской области 12 мая задержатся ночные морозы с температурой до минус пяти градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.
«В отдельный районах Челябинской области в ночь на 12 мая сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура может опускаться до минус пяти градусов. Кроме того, в регион придут небольшие дожди», — пояснили в челябинском ЦГМС.
Ночные морозы в регион пришли 11 мая. Они сопровождаются промерзанием поверхности почвы и понижением температуры воздуха до минус пяти градусов.
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