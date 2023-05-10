10 мая 2023

В Челябинской области задержатся ночные заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, замерзшая лужа, опавшие листья, осень, лед
Местами в регионе температура опустится до минус пяти градусов Фото:

В Челябинской области 12 мая задержатся ночные морозы с температурой до минус пяти градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«В отдельный районах Челябинской области в ночь на 12 мая сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура может опускаться до минус пяти градусов. Кроме того, в регион придут небольшие дожди», — пояснили в челябинском ЦГМС.

Ночные морозы в регион пришли 11 мая. Они сопровождаются промерзанием поверхности почвы и понижением температуры воздуха до минус пяти градусов.

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В Челябинской области 12 мая задержатся ночные морозы с температурой до минус пяти градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В отдельный районах Челябинской области в ночь на 12 мая сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура может опускаться до минус пяти градусов. Кроме того, в регион придут небольшие дожди», — пояснили в челябинском ЦГМС. Ночные морозы в регион пришли 11 мая. Они сопровождаются промерзанием поверхности почвы и понижением температуры воздуха до минус пяти градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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