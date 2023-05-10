В Челябинской области задержатся ночные заморозки

11 мая 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Местами в регионе температура опустится до минус пяти градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области 12 мая задержатся ночные морозы с температурой до минус пяти градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В отдельный районах Челябинской области в ночь на 12 мая сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура может опускаться до минус пяти градусов. Кроме того, в регион придут небольшие дожди», — пояснили в челябинском ЦГМС. Ночные морозы в регион пришли 11 мая. Они сопровождаются промерзанием поверхности почвы и понижением температуры воздуха до минус пяти градусов.

В Челябинской области 12 мая задержатся ночные морозы с температурой до минус пяти градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В отдельный районах Челябинской области в ночь на 12 мая сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура может опускаться до минус пяти градусов. Кроме того, в регион придут небольшие дожди», — пояснили в челябинском ЦГМС. Ночные морозы в регион пришли 11 мая. Они сопровождаются промерзанием поверхности почвы и понижением температуры воздуха до минус пяти градусов.