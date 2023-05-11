Челябинцам рассказали, когда ждать повестки на военные сборы

Челябинцы начнут получать повестки на военные сборы после доведения директив до военкоматов

11 мая 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Сборы необходимы для переподготовки находящихся в запасе военнообязанных граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области начнут получать повестки на ежегодные военные сборы сразу после получения директив, которые доведут до военных комиссариатов. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате области. «Призыву на военные сборы подлежат военнообязанные граждане, находящиеся в запасе. Указ [о военных сборах] только подписан. Сейчас все директивы по их проведению будут доведены до главка, а далее, по цепочке, до военных округов, областных и районных военных комиссариатов», — сообщили URA.RU в областном военкомате. Там пояснили, что официальная повестка приходит либо на почту, либо в отдел кадров по месту работу. После получения документа военнообязанный обязан явиться в назначенные в повестке время и место для прохождения сборов. При этом на время отсутствия на рабочем месте за сотрудником сохраняется заработная плата. Указ о ежегодных военных сборах 10 мая подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно указу, военнообязанные граждане, пребывающие в запасе, должны будут явиться для прохождения обучения в ВС РФ.

Жители Челябинской области начнут получать повестки на ежегодные военные сборы сразу после получения директив, которые доведут до военных комиссариатов. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате области. «Призыву на военные сборы подлежат военнообязанные граждане, находящиеся в запасе. Указ [о военных сборах] только подписан. Сейчас все директивы по их проведению будут доведены до главка, а далее, по цепочке, до военных округов, областных и районных военных комиссариатов», — сообщили URA.RU в областном военкомате. Там пояснили, что официальная повестка приходит либо на почту, либо в отдел кадров по месту работу. После получения документа военнообязанный обязан явиться в назначенные в повестке время и место для прохождения сборов. При этом на время отсутствия на рабочем месте за сотрудником сохраняется заработная плата. Указ о ежегодных военных сборах 10 мая подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно указу, военнообязанные граждане, пребывающие в запасе, должны будут явиться для прохождения обучения в ВС РФ.