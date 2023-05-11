В Челябинске арестовали женщину, убившую сожителя сковородкой

12 мая 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

По версии следствия, женщина ударила мужчину чугунной сковородой по голове Фото: Илья Московец © URA.RU Тракторозаводский районный суд Челябинска 12 мая отправил в СИЗО местную жительницу, которая насмерть забила сковородкой сожителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (неумышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека). Обвиняемая заключена под стражу на два месяца», — уточнили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения насмерть забила своего сожителя чугунной сковородой. Она нанесла удары по туловищу, ногам и голове. Из-за повреждения жизненно-важных органов мужчина скончался. Обвиняемую задержали на месте. Она свою вину признала. Ранее в другом районе города женщина также напала на мужчину со сковородой. Они отбила ему все руки. Челябинку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Тракторозаводский районный суд Челябинска 12 мая отправил в СИЗО местную жительницу, которая насмерть забила сковородкой сожителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (неумышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека). Обвиняемая заключена под стражу на два месяца», — уточнили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения насмерть забила своего сожителя чугунной сковородой. Она нанесла удары по туловищу, ногам и голове. Из-за повреждения жизненно-важных органов мужчина скончался. Обвиняемую задержали на месте. Она свою вину признала. Ранее в другом районе города женщина также напала на мужчину со сковородой. Они отбила ему все руки. Челябинку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.