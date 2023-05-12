12 мая 2023

На Челябинскую область обрушатся грозы

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Гроза и ливень ожидается в регионе 14 мая Фото:

В Челябинской области 14 мая наряду с потеплением ожидаются грозы. Об этом сообщили синоптики Челябинского метеоцентра.

«В Челябинской области 14 мая ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем до +15,+20», — говорится на сайте метеослужбы.

В Челябинске синоптики обещают днем до +19, ночью около 0 градусов. Погода также облачная с прояснениями, возможны дожди и грозы.

Ранее стало известно, что днем 14 мая в Челябинской области потеплеет до +20 градусов. С 15 по 18 мая днем в области потеплеет до +22 градусов.

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В Челябинской области 14 мая наряду с потеплением ожидаются грозы. Об этом сообщили синоптики Челябинского метеоцентра. «В Челябинской области 14 мая ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем до +15,+20», — говорится на сайте метеослужбы. В Челябинске синоптики обещают днем до +19, ночью около 0 градусов. Погода также облачная с прояснениями, возможны дожди и грозы. Ранее стало известно, что днем 14 мая в Челябинской области потеплеет до +20 градусов. С 15 по 18 мая днем в области потеплеет до +22 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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