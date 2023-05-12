На Челябинскую область обрушатся грозы

13 мая 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Гроза и ливень ожидается в регионе 14 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 14 мая наряду с потеплением ожидаются грозы. Об этом сообщили синоптики Челябинского метеоцентра. «В Челябинской области 14 мая ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем до +15,+20», — говорится на сайте метеослужбы. В Челябинске синоптики обещают днем до +19, ночью около 0 градусов. Погода также облачная с прояснениями, возможны дожди и грозы. Ранее стало известно, что днем 14 мая в Челябинской области потеплеет до +20 градусов. С 15 по 18 мая днем в области потеплеет до +22 градусов.

В Челябинской области 14 мая наряду с потеплением ожидаются грозы. Об этом сообщили синоптики Челябинского метеоцентра. «В Челябинской области 14 мая ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем до +15,+20», — говорится на сайте метеослужбы. В Челябинске синоптики обещают днем до +19, ночью около 0 градусов. Погода также облачная с прояснениями, возможны дожди и грозы. Ранее стало известно, что днем 14 мая в Челябинской области потеплеет до +20 градусов. С 15 по 18 мая днем в области потеплеет до +22 градусов.