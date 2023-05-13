В Челябинске отключат два светофора на оживленных перекрестках

В Челябинске 15 мая отключат светофоры на перекрестке улицы Университетская Набережная и поселка Мелькомбинат, проспекта Ленина и улицы Васенко. Об этом URA.RU сообщили в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска.
«15 мая в Челябинске планируется отключение двух светофоров. Их отключат в период с 08:00 до 18:00», — уточнили URA.RU в мэрии.
Планируется, что завтра светофоры не будут работать на пересечениях улицы Университетская Набережная и поселка Мелькомбинат. Также их отключат на перекрестке проспекта Ленина и улицы Васенко.
Ранее на северо-западе Челябинске отключали три светофора на пересечении проспекта Победы с улицами Чайковского, Косарева, Тепличная. Отключение проводили 3 мая.
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