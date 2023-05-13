13 мая 2023
12 мая 2023

В Челябинске отключат два светофора на оживленных перекрестках

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, светофор, знак пешеходный переход, город, ремонт
Светофоры перестанут работать с 8 утра Фото:

В Челябинске 15 мая отключат светофоры на перекрестке улицы Университетская Набережная и поселка Мелькомбинат, проспекта Ленина и улицы Васенко. Об этом URA.RU сообщили в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска.

«15 мая в Челябинске планируется отключение двух светофоров. Их отключат в период с 08:00 до 18:00», — уточнили URA.RU в мэрии.

Планируется, что завтра светофоры не будут работать на пересечениях улицы Университетская Набережная и поселка Мелькомбинат. Также их отключат на перекрестке проспекта Ленина и улицы Васенко.

Ранее на северо-западе Челябинске отключали три светофора на пересечении проспекта Победы с улицами Чайковского, Косарева, Тепличная. Отключение проводили 3 мая.

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В Челябинске 15 мая отключат светофоры на перекрестке улицы Университетская Набережная и поселка Мелькомбинат, проспекта Ленина и улицы Васенко. Об этом URA.RU сообщили в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска. «15 мая в Челябинске планируется отключение двух светофоров. Их отключат в период с 08:00 до 18:00», — уточнили URA.RU в мэрии. Планируется, что завтра светофоры не будут работать на пересечениях улицы Университетская Набережная и поселка Мелькомбинат. Также их отключат на перекрестке проспекта Ленина и улицы Васенко. Ранее на северо-западе Челябинске отключали три светофора на пересечении проспекта Победы с улицами Чайковского, Косарева, Тепличная. Отключение проводили 3 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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