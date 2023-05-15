В Екатеринбурге закончился бойцовский месяц RCC. Фото

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«Уральский халк» закрывал бойцовский месяц RCC в Екатеринбурге
«Уральский халк» закрывал бойцовский месяц RCC в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге в минувшие выходные завершился бойцовский месяц RCC. Месяц единоборств закрывал турнир по MMA и кикбоксингу RCC-15, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК).

«Закрывал месяц единоборств RCC бой между Иваном Штырковым („Уральский халк“) и Петром Романкевичем. Этим боем Штырков дебютировал в кикбоксинге, он же одержал победу», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о бое «Уральского Халка» с топ-бойцом из Беларуси Петром Романкевичем. В РМК отметили, что все зрители остались довольны поединком. «Трибуны шумели, а бойцы, чувствуя поддержку из зала, сражались яростнее», — добавили в пресс-службе компании.

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В Екатеринбурге в минувшие выходные завершился бойцовский месяц RCC. Месяц единоборств закрывал турнир по MMA и кикбоксингу RCC-15, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК). «Закрывал месяц единоборств RCC бой между Иваном Штырковым („Уральский халк“) и Петром Романкевичем. Этим боем Штырков дебютировал в кикбоксинге, он же одержал победу», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о бое «Уральского Халка» с топ-бойцом из Беларуси Петром Романкевичем. В РМК отметили, что все зрители остались довольны поединком. «Трибуны шумели, а бойцы, чувствуя поддержку из зала, сражались яростнее», — добавили в пресс-службе компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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