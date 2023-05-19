Челябинский мэр подарил тепловизор приехавшему фронтовику. Фото

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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., пограничник, тепловизор
Тепловизор необходим в условиях СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Агаповского муниципального района (Челябинская область) Артем Яхимович подарил земляку, который прибыл на побывку из зоны проведения спецоперации, ранее обещанный тепловизор. По словам главы района, боец скоро увезет жизненно необходимое устройство на фронт.

«Ко мне обратилась жительница поселка Приморский, сестра мобилизованного, с просьбой помочь приобрести для ребят на передовой тепловизор. Андрей К прибыл на побывку домой, но совсем скоро снова встанет в строй на защиту своей Родины. Сегодня мы встретились, пообщались, передал ему обещанный тепловизор, который так необходим в условиях СВО», — написал в своем тelegram-канале Яхимович.

По словам главы, Андрей отправился в зону боевых действий в октябре прошлого года. От себя и от всех жителей Агаповского района он пожелал военному вернуться с победой домой живым и здоровым.

Боец Андрей К скоро вновь отправится на защиту Родины
Боец Андрей К скоро вновь отправится на защиту Родины
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Глава Агаповского муниципального района (Челябинская область) Артем Яхимович подарил земляку, который прибыл на побывку из зоны проведения спецоперации, ранее обещанный тепловизор. По словам главы района, боец скоро увезет жизненно необходимое устройство на фронт. «Ко мне обратилась жительница поселка Приморский, сестра мобилизованного, с просьбой помочь приобрести для ребят на передовой тепловизор. Андрей К прибыл на побывку домой, но совсем скоро снова встанет в строй на защиту своей Родины. Сегодня мы встретились, пообщались, передал ему обещанный тепловизор, который так необходим в условиях СВО», — написал в своем тelegram-канале Яхимович. По словам главы, Андрей отправился в зону боевых действий в октябре прошлого года. От себя и от всех жителей Агаповского района он пожелал военному вернуться с победой домой живым и здоровым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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