19 мая 2023

В Екатеринбурге задержали сына скандального экс-депутата

Сына экс-депутата Крыловой задержали в Екатеринбурге за расклеивание листовок
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание группы «Нет» по поправкам в Конституцию РФ. Екатеринбург, крылова наталья
Наталье Крыловой грозит штраф по административной статье Фото:

В Екатеринбурге задержали сына экс-депутата гордумы Асбеста Натальи Крыловой (КПРФ). Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Парень, по его словам, расклеивал мамины листовки в 18-м округе Орджоникидзевского района, где от «Единой России» в гордуму идет действующий председатель Игорь Володин. Внимание на ребенка (14 лет) обратили владельцы рекламных конструкций, где и размещалась агитация. Предположительно, это были представители авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые». Говорят, теперь мальчика поставят на учет в отдел по делам несовершеннолетних (ПДН), а саму Крылову оштрафуют.

Она заявила корреспонденту, что ее ребенка «похитили неизвестные, избивали и удерживали пять часов». «Похитили одни люди. Потом удерживали в другом месте — якобы у хозяев рекламных щитов. Били», — сказала она.

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В Екатеринбурге задержали сына экс-депутата гордумы Асбеста Натальи Крыловой (КПРФ). Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Парень, по его словам, расклеивал мамины листовки в 18-м округе Орджоникидзевского района, где от «Единой России» в гордуму идет действующий председатель Игорь Володин. Внимание на ребенка (14 лет) обратили владельцы рекламных конструкций, где и размещалась агитация. Предположительно, это были представители авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые». Говорят, теперь мальчика поставят на учет в отдел по делам несовершеннолетних (ПДН), а саму Крылову оштрафуют. Она заявила корреспонденту, что ее ребенка «похитили неизвестные, избивали и удерживали пять часов». «Похитили одни люди. Потом удерживали в другом месте — якобы у хозяев рекламных щитов. Били», — сказала она.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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