В Екатеринбурге задержали сына скандального экс-депутата

В Екатеринбурге задержали сына экс-депутата гордумы Асбеста Натальи Крыловой (КПРФ). Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Парень, по его словам, расклеивал мамины листовки в 18-м округе Орджоникидзевского района, где от «Единой России» в гордуму идет действующий председатель Игорь Володин. Внимание на ребенка (14 лет) обратили владельцы рекламных конструкций, где и размещалась агитация. Предположительно, это были представители авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые». Говорят, теперь мальчика поставят на учет в отдел по делам несовершеннолетних (ПДН), а саму Крылову оштрафуют.
Она заявила корреспонденту, что ее ребенка «похитили неизвестные, избивали и удерживали пять часов». «Похитили одни люди. Потом удерживали в другом месте — якобы у хозяев рекламных щитов. Били», — сказала она.
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