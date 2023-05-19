В Екатеринбурге задержали сына скандального экс-депутата

Сына экс-депутата Крыловой задержали в Екатеринбурге за расклеивание листовок

20 мая 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Наталье Крыловой грозит штраф по административной статье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге задержали сына экс-депутата гордумы Асбеста Натальи Крыловой (КПРФ). Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Парень, по его словам, расклеивал мамины листовки в 18-м округе Орджоникидзевского района, где от «Единой России» в гордуму идет действующий председатель Игорь Володин. Внимание на ребенка (14 лет) обратили владельцы рекламных конструкций, где и размещалась агитация. Предположительно, это были представители авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые». Говорят, теперь мальчика поставят на учет в отдел по делам несовершеннолетних (ПДН), а саму Крылову оштрафуют. Она заявила корреспонденту, что ее ребенка «похитили неизвестные, избивали и удерживали пять часов». «Похитили одни люди. Потом удерживали в другом месте — якобы у хозяев рекламных щитов. Били», — сказала она.

В Екатеринбурге задержали сына экс-депутата гордумы Асбеста Натальи Крыловой (КПРФ). Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Парень, по его словам, расклеивал мамины листовки в 18-м округе Орджоникидзевского района, где от «Единой России» в гордуму идет действующий председатель Игорь Володин. Внимание на ребенка (14 лет) обратили владельцы рекламных конструкций, где и размещалась агитация. Предположительно, это были представители авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые». Говорят, теперь мальчика поставят на учет в отдел по делам несовершеннолетних (ПДН), а саму Крылову оштрафуют. Она заявила корреспонденту, что ее ребенка «похитили неизвестные, избивали и удерживали пять часов». «Похитили одни люди. Потом удерживали в другом месте — якобы у хозяев рекламных щитов. Били», — сказала она.