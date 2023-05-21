В Германии заявили о причастности украинцев к подрыву «Северных потоков»

Как минимум двое украинцев могут быть причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Согласно расследованию, которое провели немецкие и европейские журналисты, выяснилось, что туристическая фирма Feeria Lwowa арендовала судно «Андромеда», которое подозревается в подрыве «Северных потоков». Отмечается, что Feeria Lwowa была зарегистрирована в 2016 году двумя гражданами Украины. В газете
«Северные потоки» были подорваны 26 сентября 2022 года. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что взрыв произошел на глубине 70-80 метров. Кто точно стоит за подрывами «Северных потоков» не установили до сих пор.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!