В Германии заявили о причастности украинцев к подрыву «Северных потоков» Süddeutsche Zeitung: двух украинцев подозревают в теракте на «Северных потоках» 21 мая 2023 в 22:31 Размер текста - 17 + Украинцы могут быть причастны к подрыву «Северных потоков» Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Как минимум двое украинцев могут быть причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Согласно расследованию, которое провели немецкие и европейские журналисты, выяснилось, что туристическая фирма Feeria Lwowa арендовала судно «Андромеда», которое подозревается в подрыве «Северных потоков». Отмечается, что Feeria Lwowa была зарегистрирована в 2016 году двумя гражданами Украины. В газете Süddeutsche Zeitung добавили, что туристическая фирма, скорее всего, является подставной. Новость по теме Кто взорвал «Северные потоки»: основные версии. Карта «Северные потоки» были подорваны 26 сентября 2022 года. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что взрыв произошел на глубине 70-80 метров. Кто точно стоит за подрывами «Северных потоков» не установили до сих пор. Как минимум двое украинцев могут быть причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Согласно расследованию, которое провели немецкие и европейские журналисты, выяснилось, что туристическая фирма Feeria Lwowa арендовала судно «Андромеда», которое подозревается в подрыве «Северных потоков». Отмечается, что Feeria Lwowa была зарегистрирована в 2016 году двумя гражданами Украины. В газете Süddeutsche Zeitung добавили, что туристическая фирма, скорее всего, является подставной. «Северные потоки» были подорваны 26 сентября 2022 года. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что взрыв произошел на глубине 70-80 метров. Кто точно стоит за подрывами «Северных потоков» не установили до сих пор. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям