В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Двое жителей Челябинской области погибли в лобовом ДТП, произошедшем на 128 километре автодороги Черноречье — Бреды в Карталинском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, погибшие находились в автомобиле, водитель которого нарушил ПДД.

«Водитель Iran Khodro Samand выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. В результате ДТП пассажиры иранского автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

В ведомстве отметили, что виновник аварии остался жив. Его госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В Госавтоинспекции попросили других участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила.

Автомобили столкнулись лоб в лоб Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции Челябинской области