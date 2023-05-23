23 мая 2023

Двое челябинцев погибли в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП Фото:

Двое жителей Челябинской области погибли в лобовом ДТП, произошедшем на 128 километре автодороги Черноречье — Бреды в Карталинском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, погибшие находились в автомобиле, водитель которого нарушил ПДД.

«Водитель Iran Khodro Samand выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. В результате ДТП пассажиры иранского автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

В ведомстве отметили, что виновник аварии остался жив. Его госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В Госавтоинспекции попросили других участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила.

Автомобили столкнулись лоб в лоб
Автомобили столкнулись лоб в лоб
Фото:
Пассажиры Iran Khodro Samand скончались на месте ЧП
Пассажиры Iran Khodro Samand скончались на месте ЧП
Фото:

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Двое жителей Челябинской области погибли в лобовом ДТП, произошедшем на 128 километре автодороги Черноречье — Бреды в Карталинском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, погибшие находились в автомобиле, водитель которого нарушил ПДД. «Водитель Iran Khodro Samand выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. В результате ДТП пассажиры иранского автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. В ведомстве отметили, что виновник аварии остался жив. Его госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В Госавтоинспекции попросили других участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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