Двое жителей Челябинской области погибли в лобовом ДТП, произошедшем на 128 километре автодороги Черноречье — Бреды в Карталинском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, погибшие находились в автомобиле, водитель которого нарушил ПДД.
«Водитель Iran Khodro Samand выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. В результате ДТП пассажиры иранского автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.
В ведомстве отметили, что виновник аварии остался жив. Его госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В Госавтоинспекции попросили других участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила.
Автомобили столкнулись лоб в лоб
Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции Челябинской области
Пассажиры Iran Khodro Samand скончались на месте ЧП
Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции Челябинской области
Двое жителей Челябинской области погибли в лобовом ДТП, произошедшем на 128 километре автодороги Черноречье — Бреды в Карталинском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, погибшие находились в автомобиле, водитель которого нарушил ПДД. «Водитель Iran Khodro Samand выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. В результате ДТП пассажиры иранского автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. В ведомстве отметили, что виновник аварии остался жив. Его госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В Госавтоинспекции попросили других участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила.