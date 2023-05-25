В США раскрыли, что будет с переданными Украине истребителями F-16

Подполковник США Дэвис: самолеты F-16, переданные Украине, ждет уничтожение
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Самолеты ждет уничтожение, заявил Дэниел Дэвис Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если американские истребители F-16 передадут Украине, они будут уничтожены так же, как украинские МиГ-29. Об этом заявил подполковник США Дэниел Дэвис.

«Их уничтожат так же, как и украинские МиГ-29», — сказал военный в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он отметил, что F-16 крайне уязвим для российских С-300 и С-400. Дэвис также указал, что единственное, что смогут сделать самолеты — это защитить воздушное пространство Киева, но при использовании в боевых действиях их ждет разрушение.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что самолеты F-16 не изменят ход спецоперации. Он сказал, что риски их применения для стран НАТО очевидны, однако страны коллективного Запада все больше оказываются вовлеченными в конфликт.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что президент готов одобрить экспорт самолетов F-16 в Украину. Байден также пообещал Зеленскому подготовить украинских пилотов к полетам на истребителях. В минобороны Украины сообщили, что F-16 прибудут в страну осенью 2023 года.

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Если американские истребители F-16 передадут Украине, они будут уничтожены так же, как украинские МиГ-29. Об этом заявил подполковник США Дэниел Дэвис. «Их уничтожат так же, как и украинские МиГ-29», — сказал военный в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он отметил, что F-16 крайне уязвим для российских С-300 и С-400. Дэвис также указал, что единственное, что смогут сделать самолеты — это защитить воздушное пространство Киева, но при использовании в боевых действиях их ждет разрушение. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что самолеты F-16 не изменят ход спецоперации. Он сказал, что риски их применения для стран НАТО очевидны, однако страны коллективного Запада все больше оказываются вовлеченными в конфликт. Ранее в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что президент готов одобрить экспорт самолетов F-16 в Украину. Байден также пообещал Зеленскому подготовить украинских пилотов к полетам на истребителях. В минобороны Украины сообщили, что F-16 прибудут в страну осенью 2023 года.
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