Челябинские таможенники передали партию контрафактного крема нуждающимся

Таможенники передали 1450 коробок с партией крема в социальные центры
Изъятую у предпринимателя из Челябинска партию контрафактного крема передали в социальные центры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
«Партию „нелегальной“ косметики выявили у предпринимателя из Челябинска в сентябре прошлого года. Более 30 тысяч кремов передали социальным центрам», — отметили в пресс-службе.
Бизнесмен нарушил право интеллектуальной собственности. Таможенники добились передачи 1450 коробок с контрафактной продукцией в безвозмездное пользование.
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