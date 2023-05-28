28 мая 2023

Челябинские таможенники передали партию контрафактного крема нуждающимся

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральские таможенники передали 33 тысячи пар обуви в социальные учреждения. Челябинск, туранов эдуард, склад таможни
Таможенники передали 1450 коробок с партией крема в социальные центры Фото:

Изъятую у предпринимателя из Челябинска партию контрафактного крема передали в социальные центры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«Партию „нелегальной“ косметики выявили у предпринимателя из Челябинска в сентябре прошлого года. Более 30 тысяч кремов передали социальным центрам», — отметили в пресс-службе.

Бизнесмен нарушил право интеллектуальной собственности. Таможенники добились передачи 1450 коробок с контрафактной продукцией в безвозмездное пользование.

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Изъятую у предпринимателя из Челябинска партию контрафактного крема передали в социальные центры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «Партию „нелегальной“ косметики выявили у предпринимателя из Челябинска в сентябре прошлого года. Более 30 тысяч кремов передали социальным центрам», — отметили в пресс-службе. Бизнесмен нарушил право интеллектуальной собственности. Таможенники добились передачи 1450 коробок с контрафактной продукцией в безвозмездное пользование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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