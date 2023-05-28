Челябинские таможенники передали партию контрафактного крема нуждающимся

Таможенники передали 1450 коробок с партией крема в социальные центры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Изъятую у предпринимателя из Челябинска партию контрафактного крема передали в социальные центры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«Партию „нелегальной“ косметики выявили у предпринимателя из Челябинска в сентябре прошлого года. Более 30 тысяч кремов передали социальным центрам», — отметили в пресс-службе.

Бизнесмен нарушил право интеллектуальной собственности. Таможенники добились передачи 1450 коробок с контрафактной продукцией в безвозмездное пользование.