Свердловчанин сжег четырех человек, спасаясь от долга. Фото

29 мая 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

В селе Тарасково в огне сгорели четыре человека Фото: СУ СКР по Свердловской области Житель села Тарасково Новоуральского ГО (Свердловская область) обвиняется в убийстве четырех человек. Как полагает следствие, 18-летний молодой человек поджег дом, где находился с друзьями его знакомый, которому обвиняемый задолжал денег. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области. Убийство произошло в ночь на 27 мая 2023 года. «Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим знакомым — хозяином частного дома по улице Совхозной. После этого молодой человек поджег находившиеся во дворе горючие предметы, намереваясь убить своего оппонента и находившихся у него в гостях трех человек», — рассказывают следователи. В результате сгорел дом на площади 300 квадратных метров, в огне погибли четыре человека — хозяин дома и трое его гостей — трое мужчин и женщина. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Сам подозреваемый скрылся. Благодаря грамотной работе, силовикам удалось быстро выйти на него. «По подозрению в причастности к пожару и гибели четырех человек сыщиками задержан местный житель 2004 года рождения. До совершения преступления он работал грузчиком на местной агрофирме. В 2020 году был судим по ч. 1 ст. 112 УК РФ — за причинение вреда здоровью. При опросе оперуполномоченным молодой человек дал признательные показания, пояснив, что виной всему стали возникшие денежные долговые обязательства между ним и одним из погибших. Месть — чувство коварное!» — прокомментировал ЧП глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель села Тарасково Новоуральского ГО (Свердловская область) обвиняется в убийстве четырех человек. Как полагает следствие, 18-летний молодой человек поджег дом, где находился с друзьями его знакомый, которому обвиняемый задолжал денег. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области. Убийство произошло в ночь на 27 мая 2023 года. «Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим знакомым — хозяином частного дома по улице Совхозной. После этого молодой человек поджег находившиеся во дворе горючие предметы, намереваясь убить своего оппонента и находившихся у него в гостях трех человек», — рассказывают следователи. В результате сгорел дом на площади 300 квадратных метров, в огне погибли четыре человека — хозяин дома и трое его гостей — трое мужчин и женщина. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Сам подозреваемый скрылся. Благодаря грамотной работе, силовикам удалось быстро выйти на него. «По подозрению в причастности к пожару и гибели четырех человек сыщиками задержан местный житель 2004 года рождения. До совершения преступления он работал грузчиком на местной агрофирме. В 2020 году был судим по ч. 1 ст. 112 УК РФ — за причинение вреда здоровью. При опросе оперуполномоченным молодой человек дал признательные показания, пояснив, что виной всему стали возникшие денежные долговые обязательства между ним и одним из погибших. Месть — чувство коварное!» — прокомментировал ЧП глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.