В Свердловской области огонь с травы перекинулся на город, сгорели четыре дома

В Ревде (Свердловская область) лесной пожар перекинулся на частный сектор, в итоге сгорели четыре дома и один человек пострадал. Спасатели ведут борьбу с огнем, сообщает telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области.
«На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на улице Ильича. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение четырех частных жилых домов и надворных построек», — рассказывают спасатели.
Пожар удалось локализовать на площади 350 квадратных метров. С огнем борются 22 спасателя и восемь единиц техники. Известно об одном пострадавшем.
Telegram-канал «Ревдинский рабочий» сообщает, что местные жители начали окапывать железнодорожную насыпь неподалеку, чтобы не допустить распространение огня дальше на лес. По предварительным данным, пожар в частном секторе начался из-за возгорания травы у дома №9. Жители соседних домов пытаются спасти имущество и выносят его из домов.
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