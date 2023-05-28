В Свердловской области огонь с травы перекинулся на город, сгорели четыре дома

В Ревде из-за лесного пожара сгорели четыре дома

29 мая 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

В частном секторе в Ревде сгорели четыре дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Ревде (Свердловская область) лесной пожар перекинулся на частный сектор, в итоге сгорели четыре дома и один человек пострадал. Спасатели ведут борьбу с огнем, сообщает telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области. «На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на улице Ильича. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение четырех частных жилых домов и надворных построек», — рассказывают спасатели. Пожар удалось локализовать на площади 350 квадратных метров. С огнем борются 22 спасателя и восемь единиц техники. Известно об одном пострадавшем. Telegram-канал «Ревдинский рабочий» сообщает, что местные жители начали окапывать железнодорожную насыпь неподалеку, чтобы не допустить распространение огня дальше на лес. По предварительным данным, пожар в частном секторе начался из-за возгорания травы у дома №9. Жители соседних домов пытаются спасти имущество и выносят его из домов. В пожаре пострадал как минимум один человек Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий» На месте работают 22 спасателя Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий»

В Ревде (Свердловская область) лесной пожар перекинулся на частный сектор, в итоге сгорели четыре дома и один человек пострадал. Спасатели ведут борьбу с огнем, сообщает telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области. «На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на улице Ильича. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение четырех частных жилых домов и надворных построек», — рассказывают спасатели. Пожар удалось локализовать на площади 350 квадратных метров. С огнем борются 22 спасателя и восемь единиц техники. Известно об одном пострадавшем. Telegram-канал «Ревдинский рабочий» сообщает, что местные жители начали окапывать железнодорожную насыпь неподалеку, чтобы не допустить распространение огня дальше на лес. По предварительным данным, пожар в частном секторе начался из-за возгорания травы у дома №9. Жители соседних домов пытаются спасти имущество и выносят его из домов.