28 мая 2023

В Свердловской области огонь с травы перекинулся на город, сгорели четыре дома

В Ревде из-за лесного пожара сгорели четыре дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Рабочая. Тюмень , пожар, тушение пожара, пожарные
В частном секторе в Ревде сгорели четыре дома Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Ревде (Свердловская область) лесной пожар перекинулся на частный сектор, в итоге сгорели четыре дома и один человек пострадал. Спасатели ведут борьбу с огнем, сообщает telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области.

«На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на улице Ильича. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение четырех частных жилых домов и надворных построек», — рассказывают спасатели.

Пожар удалось локализовать на площади 350 квадратных метров. С огнем борются 22 спасателя и восемь единиц техники. Известно об одном пострадавшем.

Telegram-канал «Ревдинский рабочий» сообщает, что местные жители начали окапывать железнодорожную насыпь неподалеку, чтобы не допустить распространение огня дальше на лес. По предварительным данным, пожар в частном секторе начался из-за возгорания травы у дома №9. Жители соседних домов пытаются спасти имущество и выносят его из домов.

В пожаре пострадал как минимум один человек
В пожаре пострадал как минимум один человек
Фото:
На месте работают 22 спасателя
На месте работают 22 спасателя
Фото:

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В Ревде (Свердловская область) лесной пожар перекинулся на частный сектор, в итоге сгорели четыре дома и один человек пострадал. Спасатели ведут борьбу с огнем, сообщает telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области. «На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на улице Ильича. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение четырех частных жилых домов и надворных построек», — рассказывают спасатели. Пожар удалось локализовать на площади 350 квадратных метров. С огнем борются 22 спасателя и восемь единиц техники. Известно об одном пострадавшем. Telegram-канал «Ревдинский рабочий» сообщает, что местные жители начали окапывать железнодорожную насыпь неподалеку, чтобы не допустить распространение огня дальше на лес. По предварительным данным, пожар в частном секторе начался из-за возгорания травы у дома №9. Жители соседних домов пытаются спасти имущество и выносят его из домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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