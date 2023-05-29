В Канаде заявили, что США повторяют стратегию нацисткой Германии против РФ

CD: США используют стратегию нацисткой Германии против России

29 мая 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

США пытаются расчленить Россию, заявил Генри Хеллер Фото: Official White House / Cameron Smith США используют тактику нацисткой Германии против России. Об этом написал обозреватель Генри Хеллер для канадского журнала Canadian Dimension. «Сегодня США с их извращенным либерализмом и ультраимпериализмом играют роль, подобную роли нацистской Германии. <…> США стремятся расчленить Россию и, кстати, найти при этом черный ход, с помощью которого можно нанести вред Китаю. Более того, используя НАТО, США стремятся интегрировать остальную Европу в свой крестовый поход против России», — написал Генри Хеллер для Canadian Dimension . Он отметил, что сейчас США, как и при Второй Мировой войне, придерживаются политики расчленения России и разграбления ее ресурсов. Автор нашел схожесть с объединением Европы вокруг Германии в первые годы правления Адольфа Гитлера для противостояния СССР с современной политикой США против России. Ранее доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев заявлял, что США вышли на новый уровень противостояния с Россией. По его словам, это связано с разрешением Штатов наносить Украине удары по Крыму американской техникой. Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский 29 мая призвал Россию бороться с США всеми способами. По его словам, Штаты не стесняются вести откровенно грязную игру, передает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США используют тактику нацисткой Германии против России. Об этом написал обозреватель Генри Хеллер для канадского журнала Canadian Dimension. «Сегодня США с их извращенным либерализмом и ультраимпериализмом играют роль, подобную роли нацистской Германии. <…> США стремятся расчленить Россию и, кстати, найти при этом черный ход, с помощью которого можно нанести вред Китаю. Более того, используя НАТО, США стремятся интегрировать остальную Европу в свой крестовый поход против России», — написал Генри Хеллер для Canadian Dimension. Он отметил, что сейчас США, как и при Второй Мировой войне, придерживаются политики расчленения России и разграбления ее ресурсов. Автор нашел схожесть с объединением Европы вокруг Германии в первые годы правления Адольфа Гитлера для противостояния СССР с современной политикой США против России. Ранее доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев заявлял, что США вышли на новый уровень противостояния с Россией. По его словам, это связано с разрешением Штатов наносить Украине удары по Крыму американской техникой. Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский 29 мая призвал Россию бороться с США всеми способами. По его словам, Штаты не стесняются вести откровенно грязную игру, передает «Федеральное агентство новостей».