В Канаде заявили, что США повторяют стратегию нацисткой Германии против РФ

CD: США используют стратегию нацисткой Германии против России
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
США пытаются расчленить Россию, заявил Генри Хеллер Фото:

США используют тактику нацисткой Германии против России. Об этом написал обозреватель Генри Хеллер для канадского журнала Canadian Dimension.

«Сегодня США с их извращенным либерализмом и ультраимпериализмом играют роль, подобную роли нацистской Германии. <…> США стремятся расчленить Россию и, кстати, найти при этом черный ход, с помощью которого можно нанести вред Китаю. Более того, используя НАТО, США стремятся интегрировать остальную Европу в свой крестовый поход против России», — написал Генри Хеллер для Canadian Dimension.

Он отметил, что сейчас США, как и при Второй Мировой войне, придерживаются политики расчленения России и разграбления ее ресурсов. Автор нашел схожесть с объединением Европы вокруг Германии в первые годы правления Адольфа Гитлера для противостояния СССР с современной политикой США против России.

Ранее доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев заявлял, что США вышли на новый уровень противостояния с Россией. По его словам, это связано с разрешением Штатов наносить Украине удары по Крыму американской техникой. Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский 29 мая призвал Россию бороться с США всеми способами. По его словам, Штаты не стесняются вести откровенно грязную игру, передает «Федеральное агентство новостей».

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США используют тактику нацисткой Германии против России. Об этом написал обозреватель Генри Хеллер для канадского журнала Canadian Dimension. «Сегодня США с их извращенным либерализмом и ультраимпериализмом играют роль, подобную роли нацистской Германии. <…> США стремятся расчленить Россию и, кстати, найти при этом черный ход, с помощью которого можно нанести вред Китаю. Более того, используя НАТО, США стремятся интегрировать остальную Европу в свой крестовый поход против России», — написал Генри Хеллер для Canadian Dimension. Он отметил, что сейчас США, как и при Второй Мировой войне, придерживаются политики расчленения России и разграбления ее ресурсов. Автор нашел схожесть с объединением Европы вокруг Германии в первые годы правления Адольфа Гитлера для противостояния СССР с современной политикой США против России. Ранее доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев заявлял, что США вышли на новый уровень противостояния с Россией. По его словам, это связано с разрешением Штатов наносить Украине удары по Крыму американской техникой. Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский 29 мая призвал Россию бороться с США всеми способами. По его словам, Штаты не стесняются вести откровенно грязную игру, передает «Федеральное агентство новостей».
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Ссылки по теме
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