24 мая 2023

GT: китайско-российский альянс станет величайшим кошмаром США

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XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, флаги россии и китая, стол переговоров, подписание соглашений, договор о дружбе и сотрудничестве
Альянс России и Китая способен нормализовать обстановку в мире — мнение эксперта Фото:
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Объединение России и Китая станет настоящим кошмаром и вызовом для США. При этом данный альянс способен стабилизировать мировую обстановку в целом, утверждает один из авторов китайского издания.

«Корень этого разделенного отношения США (к России и Китаю. — прим. ред.) лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым „китайско-российским альянсом“, который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов», — указано в материале Global Times. По мнению автора, этот союз на высоком уровне взаимного доверия позволит сделать мир более открытым, и Запад не способен этому помешать.

Журналист добавил, что объединение Китая и России заставляет нервничать западные СМИ. По его мнению, они будут продолжать развивать идею о том, насколько Москва зависит от Пекина. Главная цель этого — дискредитировать страны на мировой арене.

Ранее стало известно, что объединение России и Китая сдвинет США с мирового трона геополитики. Об этом пишет издание The Washington Times.

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Объединение России и Китая станет настоящим кошмаром и вызовом для США. При этом данный альянс способен стабилизировать мировую обстановку в целом, утверждает один из авторов китайского издания. «Корень этого разделенного отношения США (к России и Китаю. — прим. ред.) лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым „китайско-российским альянсом“, который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов», — указано в материале Global Times. По мнению автора, этот союз на высоком уровне взаимного доверия позволит сделать мир более открытым, и Запад не способен этому помешать. Журналист добавил, что объединение Китая и России заставляет нервничать западные СМИ. По его мнению, они будут продолжать развивать идею о том, насколько Москва зависит от Пекина. Главная цель этого — дискредитировать страны на мировой арене. Ранее стало известно, что объединение России и Китая сдвинет США с мирового трона геополитики. Об этом пишет издание The Washington Times.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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