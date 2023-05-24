GT: китайско-российский альянс станет величайшим кошмаром США

25 мая 2023 в 05:11 Размер текста - 17 +

Альянс России и Китая способен нормализовать обстановку в мире — мнение эксперта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Объединение России и Китая станет настоящим кошмаром и вызовом для США. При этом данный альянс способен стабилизировать мировую обстановку в целом, утверждает один из авторов китайского издания. «Корень этого разделенного отношения США (к России и Китаю. — прим. ред.) лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым „китайско-российским альянсом“, который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов», — указано в материале Global Times . По мнению автора, этот союз на высоком уровне взаимного доверия позволит сделать мир более открытым, и Запад не способен этому помешать. Журналист добавил, что объединение Китая и России заставляет нервничать западные СМИ. По его мнению, они будут продолжать развивать идею о том, насколько Москва зависит от Пекина. Главная цель этого — дискредитировать страны на мировой арене. Ранее стало известно, что объединение России и Китая сдвинет США с мирового трона геополитики. Об этом пишет издание The Washington Times .

Объединение России и Китая станет настоящим кошмаром и вызовом для США. При этом данный альянс способен стабилизировать мировую обстановку в целом, утверждает один из авторов китайского издания. «Корень этого разделенного отношения США (к России и Китаю. — прим. ред.) лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым „китайско-российским альянсом“, который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов», — указано в материале Global Times. По мнению автора, этот союз на высоком уровне взаимного доверия позволит сделать мир более открытым, и Запад не способен этому помешать. Журналист добавил, что объединение Китая и России заставляет нервничать западные СМИ. По его мнению, они будут продолжать развивать идею о том, насколько Москва зависит от Пекина. Главная цель этого — дискредитировать страны на мировой арене. Ранее стало известно, что объединение России и Китая сдвинет США с мирового трона геополитики. Об этом пишет издание The Washington Times.