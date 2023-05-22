Политолог Гусев: США вышли на новый уровень противостояния с Россией из-за Крыма

Слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, что Украина может наносить удары по Крыму при помощи американской техники, означают переход конфронтации Вашингтона и России на новый уровень. Об этом заявил доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
«Подобного рода высказывания фактически говорят о том, что США стали стороной конфликта на Украине. Это абсолютно новый уровень конфронтации. Если раньше в американской администрации говорили, что США не поддерживают удары по территории РФ, то сейчас заявляют прямо обратное», — заявил РИА Новости Александр Гусев.
Ранее Салливан заявлял, что Украина может наносить удары по территории крымского полуострова, используя американскую технику. По его словам, американская сторона считает Крым украинским.
Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. На нем большинство граждан проголосовало за вхождение в состав РФ. После начала спецоперации украинские власти заявили о желании захватить Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков зимой 2023 года отмечал, что безопасности полуострова ничто не угрожает, передает телеканал 360.
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