Политолог Гусев: США вышли на новый уровень противостояния с Россией из-за Крыма

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США стали стороной конфликта на Украине, заявил Александр Гусев. Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, что Украина может наносить удары по Крыму при помощи американской техники, означают переход конфронтации Вашингтона и России на новый уровень. Об этом заявил доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

«Подобного рода высказывания фактически говорят о том, что США стали стороной конфликта на Украине. Это абсолютно новый уровень конфронтации. Если раньше в американской администрации говорили, что США не поддерживают удары по территории РФ, то сейчас заявляют прямо обратное», — заявил РИА Новости Александр Гусев.

Ранее Салливан заявлял, что Украина может наносить удары по территории крымского полуострова, используя американскую технику. По его словам, американская сторона считает Крым украинским.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. На нем большинство граждан проголосовало за вхождение в состав РФ. После начала спецоперации украинские власти заявили о желании захватить Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков зимой 2023 года отмечал, что безопасности полуострова ничто не угрожает, передает телеканал 360.

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Слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, что Украина может наносить удары по Крыму при помощи американской техники, означают переход конфронтации Вашингтона и России на новый уровень. Об этом заявил доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. «Подобного рода высказывания фактически говорят о том, что США стали стороной конфликта на Украине. Это абсолютно новый уровень конфронтации. Если раньше в американской администрации говорили, что США не поддерживают удары по территории РФ, то сейчас заявляют прямо обратное», — заявил РИА Новости Александр Гусев. Ранее Салливан заявлял, что Украина может наносить удары по территории крымского полуострова, используя американскую технику. По его словам, американская сторона считает Крым украинским. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. На нем большинство граждан проголосовало за вхождение в состав РФ. После начала спецоперации украинские власти заявили о желании захватить Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков зимой 2023 года отмечал, что безопасности полуострова ничто не угрожает, передает телеканал 360.
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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