28 мая 2023

Тюменский судья стал главным кандидатом на повышение должности с переводом в Омск

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Марина Целых ранее уже работала в Омске Фото:

Судью Арбитражного суда Тюменской области Марину Целых рекомендовали на перевод в Восьмой арбитражный апелляционный суд, располагающийся в Омске. Такое решение принято по итогам шестого заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС РФ).

«ВККС РФ рассмотрела заявления претендентов на вакантные должности судей и руководителей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. На должность судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда рекомендована Целых Марина Петровна», — указано в релизе пресс-службы коллегии.

Свою карьеру женщина начала в Арбитражном суде Омской области, где работала с 2003 по 2008 год. Она также уже работала в Восьмом арбитражном апелляционном суде, где с 2008 по 2016 была помощником судьи. В Арбитражный суд Тюменской области ее назначили в 2016 году.

Ранее URA.RU сообщало, что в ВККС утвердили список лиц, которых рекомендовали на должности председателей ключевых судов в Тюменской области. Речь идет о новых представителях Тобольского городского и районного судов, куда предложили Андрея Лобанова и Станислава Перминова соответственно.

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Судью Арбитражного суда Тюменской области Марину Целых рекомендовали на перевод в Восьмой арбитражный апелляционный суд, располагающийся в Омске. Такое решение принято по итогам шестого заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС РФ). «ВККС РФ рассмотрела заявления претендентов на вакантные должности судей и руководителей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. На должность судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда рекомендована Целых Марина Петровна», — указано в релизе пресс-службы коллегии. Свою карьеру женщина начала в Арбитражном суде Омской области, где работала с 2003 по 2008 год. Она также уже работала в Восьмом арбитражном апелляционном суде, где с 2008 по 2016 была помощником судьи. В Арбитражный суд Тюменской области ее назначили в 2016 году. Ранее URA.RU сообщало, что в ВККС утвердили список лиц, которых рекомендовали на должности председателей ключевых судов в Тюменской области. Речь идет о новых представителях Тобольского городского и районного судов, куда предложили Андрея Лобанова и Станислава Перминова соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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