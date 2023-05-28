Тюменский судья стал главным кандидатом на повышение должности с переводом в Омск

Марина Целых ранее уже работала в Омске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судью Арбитражного суда Тюменской области Марину Целых рекомендовали на перевод в Восьмой арбитражный апелляционный суд, располагающийся в Омске. Такое решение принято по итогам шестого заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС РФ).

«ВККС РФ рассмотрела заявления претендентов на вакантные должности судей и руководителей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. На должность судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда рекомендована Целых Марина Петровна», — указано в релизе пресс-службы коллегии.

Свою карьеру женщина начала в Арбитражном суде Омской области, где работала с 2003 по 2008 год. Она также уже работала в Восьмом арбитражном апелляционном суде, где с 2008 по 2016 была помощником судьи. В Арбитражный суд Тюменской области ее назначили в 2016 году.

Ранее URA.RU сообщало, что в ВККС утвердили список лиц, которых рекомендовали на должности председателей ключевых судов в Тюменской области. Речь идет о новых представителях Тобольского городского и районного судов, куда предложили Андрея Лобанова и Станислава Перминова соответственно.