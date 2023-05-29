В Пермь на отдых в детские лагеря приехали школьники из ЛНР

В Перми встретили первую в текущем году группу детей, которые приехали из Северодонецка Луганской народной республики, чтобы отдохнуть в лагерях. Об этом у себя в telegram-канале написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Встретили с дороги ребят из Северодонецка. Уставшие, но счастливые. Они отдохнут у нас в детском оздоровительном лагере, это уже становится доброй традицией», — написал глава. Также, по словам Махонина, в течение лета в регион приедут около 300 детей из ЛНР.
Школьники из Северодонецка приезжают в пермские лагеря с начала лета 2022 года. Всего из республики за сезон прибыло более 200 ребят. Для них подготавливали экскурсионные маршруты для знакомства с Пермью, различные турниры и спортивные игры.
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