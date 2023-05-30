У челябинских байкеров отобрали больше ста мотоциклов. Фото

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Открытие мотосезона клуба Harley Davidson. Екатеринбург, мотоцикл, байкеры, harley davidson
Байкеры остались без мотоциклов за нарушение ПДД Фото:

В Челябинске сотрудники ГИБДД отобрали у байкеров больше ста мотоциклов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, изъятие происходило в рамках программы «Мотоциклист».

«На территории региона продолжается профилактическое мероприятие „Мотоциклист“. В ходе мероприятия 113 мотоциклов были помещены на спецстоянку за допущенные их водителями грубые нарушения правил дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что всего полицейскими было пресечено свыше 600 правонарушений со стороны любителей двухколесного транспорта. 32 из них находились за рулем в состоянии опьянения, 181 байкер сели за руль без прав в связи с их лишением за нарушения, либо не сдачи экзамена. В отношении нарушителей решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

С началом мотосезона инспекторы стали бдительнее наблюдать за мотоциклистами. Ранее в ходе профилактического мероприятия своих железных коней лишились 60 байкеров.

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В Челябинске сотрудники ГИБДД отобрали у байкеров больше ста мотоциклов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, изъятие происходило в рамках программы «Мотоциклист». «На территории региона продолжается профилактическое мероприятие „Мотоциклист“. В ходе мероприятия 113 мотоциклов были помещены на спецстоянку за допущенные их водителями грубые нарушения правил дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что всего полицейскими было пресечено свыше 600 правонарушений со стороны любителей двухколесного транспорта. 32 из них находились за рулем в состоянии опьянения, 181 байкер сели за руль без прав в связи с их лишением за нарушения, либо не сдачи экзамена. В отношении нарушителей решается вопрос о возбуждении уголовных дел. С началом мотосезона инспекторы стали бдительнее наблюдать за мотоциклистами. Ранее в ходе профилактического мероприятия своих железных коней лишились 60 байкеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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