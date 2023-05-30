В Челябинске сотрудники ГИБДД отобрали у байкеров больше ста мотоциклов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, изъятие происходило в рамках программы «Мотоциклист».
«На территории региона продолжается профилактическое мероприятие „Мотоциклист“. В ходе мероприятия 113 мотоциклов были помещены на спецстоянку за допущенные их водителями грубые нарушения правил дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
В ведомстве отметили, что всего полицейскими было пресечено свыше 600 правонарушений со стороны любителей двухколесного транспорта. 32 из них находились за рулем в состоянии опьянения, 181 байкер сели за руль без прав в связи с их лишением за нарушения, либо не сдачи экзамена. В отношении нарушителей решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
С началом мотосезона инспекторы стали бдительнее наблюдать за мотоциклистами. Ранее в ходе профилактического мероприятия своих железных коней лишились 60 байкеров.
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