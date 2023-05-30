Байкеры остались без мотоциклов за нарушение ПДД Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске сотрудники ГИБДД отобрали у байкеров больше ста мотоциклов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, изъятие происходило в рамках программы «Мотоциклист».

«На территории региона продолжается профилактическое мероприятие „Мотоциклист“. В ходе мероприятия 113 мотоциклов были помещены на спецстоянку за допущенные их водителями грубые нарушения правил дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что всего полицейскими было пресечено свыше 600 правонарушений со стороны любителей двухколесного транспорта. 32 из них находились за рулем в состоянии опьянения, 181 байкер сели за руль без прав в связи с их лишением за нарушения, либо не сдачи экзамена. В отношении нарушителей решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

С началом мотосезона инспекторы стали бдительнее наблюдать за мотоциклистами. Ранее в ходе профилактического мероприятия своих железных коней лишились 60 байкеров.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области