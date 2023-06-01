Бургерная Екатеринбурга, которую пиарили именитые футболисты, усиливает позицию. Фото

В Екатеринбурге откроется новый филиал бургерной «Прожарка»
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ФК "Урал" в бургерной Прожарка. Екатеринбург
В Екатеринбурге первую «Прожарку» открыли летом 2022 года Фото:

Бургерная «Прожарка», в которой ранее футболисты ФК «Урал» создавали гигантский бургер, открывает третий филиал. Он появится возле БЦ «Харитоновский» на ул. Луначарского, 80. Открытие намечено на 11 июня. Об этом URA.RU рассказал владелец заведения Андрей Воронин.

«Открытие намечено через 10 дней, то есть на 11 июня. Мы предварительно замерили трафик на Луначарского и решили открыть новый филиал именно там», — пояснил Воронин.

Бургерная «Прожарка» открылась в Екатеринбурге летом 2022 года. Кроме филиала на Белинского, 7, у заведения есть точка в Сысерти. В «Прожарке» делают акцент на уральском производстве, а все бургеры имеют отсылки к тематике Екатеринбурга. Ранее в пиаре «Прожарки» поучаствовали футболисты клуба «Урал» — в заведении они приготовили бургер по собственному рецепту, размером он был с футбольный мяч.

Фото:

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Бургерная «Прожарка», в которой ранее футболисты ФК «Урал» создавали гигантский бургер, открывает третий филиал. Он появится возле БЦ «Харитоновский» на ул. Луначарского, 80. Открытие намечено на 11 июня. Об этом URA.RU рассказал владелец заведения Андрей Воронин. «Открытие намечено через 10 дней, то есть на 11 июня. Мы предварительно замерили трафик на Луначарского и решили открыть новый филиал именно там», — пояснил Воронин. Бургерная «Прожарка» открылась в Екатеринбурге летом 2022 года. Кроме филиала на Белинского, 7, у заведения есть точка в Сысерти. В «Прожарке» делают акцент на уральском производстве, а все бургеры имеют отсылки к тематике Екатеринбурга. Ранее в пиаре «Прожарки» поучаствовали футболисты клуба «Урал» — в заведении они приготовили бургер по собственному рецепту, размером он был с футбольный мяч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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