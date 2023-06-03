Свердловчане устроили конфликт с нарушителями противопожарного режима

04 июня 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

Свердловчане захотели пожарить шашлыки на природе, но их остановили неравнодушные Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Березовском (Свердловская область) неравнодушные жители устроили конфликт с отдыхающими на берегу водоема, которые планировали пожарить шашлыки. Информация об этом появилась в соцсети. «Сегодня 3 июня, кругом пожары, а у людей мангальчик наготове. Тут еще и жидкость для розжига, кайф», — иронизирует свердловчанка на видео в telegram-канале «Екатеринбург №1». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Березовского, на момент публикации новости ответ не был получен. При этом мэр Березовского Евгений Писцов в своем официальном telegram-канале призвал свердловчан проявить сознательность и отказаться от отдыха на природе. «Помните, что за нарушение запретов предусмотрена административная ответственность, а члены патрульно-контрольных групп шутки шутить не будут», — добавил Писцов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области из-за десятков лесных пожаров ввели особый противопожарный режим. В регионе запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.

В Березовском (Свердловская область) неравнодушные жители устроили конфликт с отдыхающими на берегу водоема, которые планировали пожарить шашлыки. Информация об этом появилась в соцсети. «Сегодня 3 июня, кругом пожары, а у людей мангальчик наготове. Тут еще и жидкость для розжига, кайф», — иронизирует свердловчанка на видео в telegram-канале «Екатеринбург №1». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Березовского, на момент публикации новости ответ не был получен. При этом мэр Березовского Евгений Писцов в своем официальном telegram-канале призвал свердловчан проявить сознательность и отказаться от отдыха на природе. «Помните, что за нарушение запретов предусмотрена административная ответственность, а члены патрульно-контрольных групп шутки шутить не будут», — добавил Писцов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области из-за десятков лесных пожаров ввели особый противопожарный режим. В регионе запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.