03 июня 2023

Свердловчане устроили конфликт с нарушителями противопожарного режима

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане захотели пожарить шашлыки на природе, но их остановили неравнодушные Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Березовском (Свердловская область) неравнодушные жители устроили конфликт с отдыхающими на берегу водоема, которые планировали пожарить шашлыки. Информация об этом появилась в соцсети.

«Сегодня 3 июня, кругом пожары, а у людей мангальчик наготове. Тут еще и жидкость для розжига, кайф», — иронизирует свердловчанка на видео в telegram-канале «Екатеринбург №1». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Березовского, на момент публикации новости ответ не был получен.

При этом мэр Березовского Евгений Писцов в своем официальном telegram-канале призвал свердловчан проявить сознательность и отказаться от отдыха на природе. «Помните, что за нарушение запретов предусмотрена административная ответственность, а члены патрульно-контрольных групп шутки шутить не будут», — добавил Писцов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области из-за десятков лесных пожаров ввели особый противопожарный режим. В регионе запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.

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В Березовском (Свердловская область) неравнодушные жители устроили конфликт с отдыхающими на берегу водоема, которые планировали пожарить шашлыки. Информация об этом появилась в соцсети. «Сегодня 3 июня, кругом пожары, а у людей мангальчик наготове. Тут еще и жидкость для розжига, кайф», — иронизирует свердловчанка на видео в telegram-канале «Екатеринбург №1». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Березовского, на момент публикации новости ответ не был получен. При этом мэр Березовского Евгений Писцов в своем официальном telegram-канале призвал свердловчан проявить сознательность и отказаться от отдыха на природе. «Помните, что за нарушение запретов предусмотрена административная ответственность, а члены патрульно-контрольных групп шутки шутить не будут», — добавил Писцов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области из-за десятков лесных пожаров ввели особый противопожарный режим. В регионе запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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