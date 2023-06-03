03 июня 2023

В свердловском городе закрыли детский пляж

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение детского пляжа в Заречном запрещено, сообщили в городской администрации Фото:

В Заречном (Свердловская область) закрыли детский пляж из-за строительства эко-парка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Заречного.

«Этим летом на территории от детского пляжа до „Ривьеры“ ведется строительство эко-парка. Проникновение на территорию строящегося объекта может быть опасным, а также влечет за собой административную ответственность», — сообщили в пресс-службе администрации Заречного.

Сейчас на стройплощадке уже начала работать техника, вырыты траншеи и ведется монтаж конструкций. Городская администрация призывает отказаться от посещения детского пляжа из-за угроз здоровью и жизни.

Ранее URA.RU приводило список пляжей в Свердловской области, где можно безопасно купаться. К ним относятся Новоуральский, Сысертский пляжи и Билимбаевский пруд. При этом ни один из водоем региона не соответствует санитарным нормам.

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В Заречном (Свердловская область) закрыли детский пляж из-за строительства эко-парка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Заречного. «Этим летом на территории от детского пляжа до „Ривьеры“ ведется строительство эко-парка. Проникновение на территорию строящегося объекта может быть опасным, а также влечет за собой административную ответственность», — сообщили в пресс-службе администрации Заречного. Сейчас на стройплощадке уже начала работать техника, вырыты траншеи и ведется монтаж конструкций. Городская администрация призывает отказаться от посещения детского пляжа из-за угроз здоровью и жизни. Ранее URA.RU приводило список пляжей в Свердловской области, где можно безопасно купаться. К ним относятся Новоуральский, Сысертский пляжи и Билимбаевский пруд. При этом ни один из водоем региона не соответствует санитарным нормам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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