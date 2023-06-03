В свердловском городе закрыли детский пляж

В Заречном (Свердловская область) закрыли детский пляж из-за строительства эко-парка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Заречного.
«Этим летом на территории от детского пляжа до „Ривьеры“ ведется строительство эко-парка. Проникновение на территорию строящегося объекта может быть опасным, а также влечет за собой административную ответственность», — сообщили в пресс-службе администрации Заречного.
Сейчас на стройплощадке уже начала работать техника, вырыты траншеи и ведется монтаж конструкций. Городская администрация призывает отказаться от посещения детского пляжа из-за угроз здоровью и жизни.
Ранее URA.RU приводило список пляжей в Свердловской области, где можно безопасно купаться. К ним относятся Новоуральский, Сысертский пляжи и Билимбаевский пруд. При этом ни один из водоем региона не соответствует санитарным нормам.
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