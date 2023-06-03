В свердловском городе закрыли детский пляж

04 июня 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Посещение детского пляжа в Заречном запрещено, сообщили в городской администрации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Заречном (Свердловская область) закрыли детский пляж из-за строительства эко-парка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Заречного. «Этим летом на территории от детского пляжа до „Ривьеры“ ведется строительство эко-парка. Проникновение на территорию строящегося объекта может быть опасным, а также влечет за собой административную ответственность», — сообщили в пресс-службе администрации Заречного. Сейчас на стройплощадке уже начала работать техника, вырыты траншеи и ведется монтаж конструкций. Городская администрация призывает отказаться от посещения детского пляжа из-за угроз здоровью и жизни. Ранее URA.RU приводило список пляжей в Свердловской области, где можно безопасно купаться. К ним относятся Новоуральский, Сысертский пляжи и Билимбаевский пруд. При этом ни один из водоем региона не соответствует санитарным нормам.

В Заречном (Свердловская область) закрыли детский пляж из-за строительства эко-парка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Заречного. «Этим летом на территории от детского пляжа до „Ривьеры“ ведется строительство эко-парка. Проникновение на территорию строящегося объекта может быть опасным, а также влечет за собой административную ответственность», — сообщили в пресс-службе администрации Заречного. Сейчас на стройплощадке уже начала работать техника, вырыты траншеи и ведется монтаж конструкций. Городская администрация призывает отказаться от посещения детского пляжа из-за угроз здоровью и жизни. Ранее URA.RU приводило список пляжей в Свердловской области, где можно безопасно купаться. К ним относятся Новоуральский, Сысертский пляжи и Билимбаевский пруд. При этом ни один из водоем региона не соответствует санитарным нормам.