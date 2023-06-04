В Москве водитель на иномарке упал с третьего этажа парковки. Фото, видео

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Водитель упавшего с третьего этажа Mercedes отказался от медицинской помощи Фото:

Автомобиль с водителем упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовав фотографии и видео с места происшествия.

Внедорожник Mercedes упал с парковки на Новодмитровской улице вблизи жилого комплекса «Савеловский Сити», сообщают «Известия». Уточняется, что водитель не получил серьезных травм и отказался от медицинской помощи.

Кадры с упавшим Mercedes на парковке в Москве
Фото:
Mercedes упал с третьего этажа парковки в Москве
Фото:

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Автомобиль с водителем упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовав фотографии и видео с места происшествия. Внедорожник Mercedes упал с парковки на Новодмитровской улице вблизи жилого комплекса «Савеловский Сити», сообщают «Известия». Уточняется, что водитель не получил серьезных травм и отказался от медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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