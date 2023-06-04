Водитель упавшего с третьего этажа Mercedes отказался от медицинской помощи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Автомобиль с водителем упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовав фотографии и видео с места происшествия.

Внедорожник Mercedes упал с парковки на Новодмитровской улице вблизи жилого комплекса «Савеловский Сити», сообщают «Известия». Уточняется, что водитель не получил серьезных травм и отказался от медицинской помощи.

Фото: соцсети