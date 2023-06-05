В УрФУ отреагировали на новости о змее на экзамене

Пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский не подтвердил информацию о змее на экзамене

05 июня 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

В УрФУ опровергли фейк про змею (архивный снимок) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Студентка факультета международных отношений Уральского федерального университета (УрФУ) не приносила на экзамен змею. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь вуза Дмитрий Бенеманский. Агентство реализует совместный проект с «Лапша Медиа», направленный на разоблачение фейков. В четверг, 1 июня, появилось сообщение, что студентка Анаит Енокян якобы принесла в учебное заведение коробку со змеей в качестве талисмана и рассказала об этом на экзамене. Новость разошлась со ссылкой на слова ее одногруппницы и одного из преподавателей. При этом доказывающих фотографий опубликовано не было. «Нет. Она (студентка — прим. URA.RU) просто в шутку сказала про ужа», — сказал Бенеманский, отвечая на вопрос, правда ли это. После появления публикаций сама Енокян опровергла сообщение в СМИ. «Змеи не было. У меня есть преподаватель по китайскому языку, мы после выпуска собрались дарить ей подарки на память. Я купила ей красивый веер и упаковала в коробочку. Собиралась подарить до экзамена, но преподавателя не было. У нас начался экзамен, мы пошли на него с этой коробкой. Когда мы уже выходили, преподаватель спросила, что у нас там. Одна одногруппница пошутила, что там змея. Другие в шутку это подтвердили. Змеи не было, никто не выползал», — рассказала изданию «Моменты» студентка. Девушка обещала отправить журналистам изображение той самой коробки. Однако по непонятным причинам передумала. Корреспонденту URA.RU на момент выхода публикации не удалось связаться с Енокян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студентка факультета международных отношений Уральского федерального университета (УрФУ) не приносила на экзамен змею. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь вуза Дмитрий Бенеманский. Агентство реализует совместный проект с «Лапша Медиа», направленный на разоблачение фейков. В четверг, 1 июня, появилось сообщение, что студентка Анаит Енокян якобы принесла в учебное заведение коробку со змеей в качестве талисмана и рассказала об этом на экзамене. Новость разошлась со ссылкой на слова ее одногруппницы и одного из преподавателей. При этом доказывающих фотографий опубликовано не было. «Нет. Она (студентка — прим. URA.RU) просто в шутку сказала про ужа», — сказал Бенеманский, отвечая на вопрос, правда ли это. После появления публикаций сама Енокян опровергла сообщение в СМИ. «Змеи не было. У меня есть преподаватель по китайскому языку, мы после выпуска собрались дарить ей подарки на память. Я купила ей красивый веер и упаковала в коробочку. Собиралась подарить до экзамена, но преподавателя не было. У нас начался экзамен, мы пошли на него с этой коробкой. Когда мы уже выходили, преподаватель спросила, что у нас там. Одна одногруппница пошутила, что там змея. Другие в шутку это подтвердили. Змеи не было, никто не выползал», — рассказала изданию «Моменты» студентка. Девушка обещала отправить журналистам изображение той самой коробки. Однако по непонятным причинам передумала. Корреспонденту URA.RU на момент выхода публикации не удалось связаться с Енокян.