Самолет, летевший из ХМАО, сменил маршрут из-за проблем с двигателем

Самолет вернули в аэропорт вылета из-за проблем с температурой двигателя
Самолет, выполнявший рейс Сургут — Сочи, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с температурой двигателя. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.
«Зона ответственности Тюменского РЦ ЕС ОрВД. Экипаж самолета B-737-8AS доложил о проблеме с температурой двигателя и решении о возврате на аэродром вылета Сургут после выработки топлива», — сообщили в telegram-канале.
На борту находилось 178 пассажиров. Полет выполнялся авиакомпанией Utair, агентство направило в компанию письменный запрос, ответ ожидается.
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