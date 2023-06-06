Самолет, летевший из ХМАО, сменил маршрут из-за проблем с двигателем

06 июня 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Самолет вернули в аэропорт вылета из-за проблем с температурой двигателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самолет, выполнявший рейс Сургут — Сочи, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с температурой двигателя. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «Зона ответственности Тюменского РЦ ЕС ОрВД. Экипаж самолета B-737-8AS доложил о проблеме с температурой двигателя и решении о возврате на аэродром вылета Сургут после выработки топлива», — сообщили в telegram-канале. На борту находилось 178 пассажиров. Полет выполнялся авиакомпанией Utair, агентство направило в компанию письменный запрос, ответ ожидается.

Самолет, выполнявший рейс Сургут — Сочи, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с температурой двигателя. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «Зона ответственности Тюменского РЦ ЕС ОрВД. Экипаж самолета B-737-8AS доложил о проблеме с температурой двигателя и решении о возврате на аэродром вылета Сургут после выработки топлива», — сообщили в telegram-канале. На борту находилось 178 пассажиров. Полет выполнялся авиакомпанией Utair, агентство направило в компанию письменный запрос, ответ ожидается.