Самолет, летевший из ХМАО, сменил маршрут из-за проблем с двигателем

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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, utair, ютейр, ютэйр
Самолет вернули в аэропорт вылета из-за проблем с температурой двигателя Фото:

Самолет, выполнявший рейс Сургут — Сочи, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с температурой двигателя. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.

«Зона ответственности Тюменского РЦ ЕС ОрВД. Экипаж самолета B-737-8AS доложил о проблеме с температурой двигателя и решении о возврате на аэродром вылета Сургут после выработки топлива», — сообщили в telegram-канале.

На борту находилось 178 пассажиров. Полет выполнялся авиакомпанией Utair, агентство направило в компанию письменный запрос, ответ ожидается.

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Самолет, выполнявший рейс Сургут — Сочи, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с температурой двигателя. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «Зона ответственности Тюменского РЦ ЕС ОрВД. Экипаж самолета B-737-8AS доложил о проблеме с температурой двигателя и решении о возврате на аэродром вылета Сургут после выработки топлива», — сообщили в telegram-канале. На борту находилось 178 пассажиров. Полет выполнялся авиакомпанией Utair, агентство направило в компанию письменный запрос, ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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