06 июня 2023

Свердловчанину дали 16 лет тюрьмы за убийство продавца авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Помимо отбывания срока в тюрьме Шишкина обязали выплатить 1,5 млн рублей потерпевшей стороне Фото:

Уроженца Камышлова (Свердловская область) Анатолия Шишкина осудили на 16 лет за то, что он выманил на встречу продавца автомобиля и убил его четырьмя выстрелами в голову. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«Как установил суд, Шишкин в период с 23 февраля по 8 марта 2022 года через интернет нашел объявление о продаже автомобиля Volvo стоимостью 2,3 млн рублей. После этого он договорился с собственником автомобиля о встрече возле кинотеатра „Родина“ в Нижнем Тагиле», — рассказали в суде.

Мужчины встретились 11 марта, Шишкин предложил потерпевшему отъехать в место, где можно проверить исправность автомобиля. Там подсудимый достал пистолет и потребовал владельца авто выйти из машины. Когда мужчина отказался, Шишкин выстрелил ему в голову четыре раза, автовладелец скончался. После этого подсудимый украл телефон потерпевшего, документы для продажи автомобиля и паспорт, а тело спрятал в лесном массиве на безлюдном участке местности.

«Суд признал Шишкина виновным в убийстве, сопряженном с разбоем (п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое (пп. „б“, „в“ ч. 4 ст. 162 УК РФ), похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года», — пояснили в областном суде. Также его обязали выплатить 1,5 млн рублей потерпевшей стороне. Приговор пока не вступил в силу.

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Уроженца Камышлова (Свердловская область) Анатолия Шишкина осудили на 16 лет за то, что он выманил на встречу продавца автомобиля и убил его четырьмя выстрелами в голову. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. «Как установил суд, Шишкин в период с 23 февраля по 8 марта 2022 года через интернет нашел объявление о продаже автомобиля Volvo стоимостью 2,3 млн рублей. После этого он договорился с собственником автомобиля о встрече возле кинотеатра „Родина“ в Нижнем Тагиле», — рассказали в суде. Мужчины встретились 11 марта, Шишкин предложил потерпевшему отъехать в место, где можно проверить исправность автомобиля. Там подсудимый достал пистолет и потребовал владельца авто выйти из машины. Когда мужчина отказался, Шишкин выстрелил ему в голову четыре раза, автовладелец скончался. После этого подсудимый украл телефон потерпевшего, документы для продажи автомобиля и паспорт, а тело спрятал в лесном массиве на безлюдном участке местности. «Суд признал Шишкина виновным в убийстве, сопряженном с разбоем (п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое (пп. „б“, „в“ ч. 4 ст. 162 УК РФ), похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года», — пояснили в областном суде. Также его обязали выплатить 1,5 млн рублей потерпевшей стороне. Приговор пока не вступил в силу.
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