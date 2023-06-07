Мэрия Екатеринбурга заключила перемирие с главным застройщиком России

От администрации подписантом выступил Рустам Галямов Фото: Московец Илья © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга заключила перемирие с главным застройщиком РФ — московской группой ПИК. Соответствующий пакт оказался в распоряжении URA.RU.

Согласно документу, в квартале, где ПИК реализует проект «Космонавтов 11», городу бесплатно будет передан уже строящийся детский сад на 225 мест. Также ПИК за свой счет подготовит проект еще одного, а также школы на 1350 мест. И подарит землю под эти объекты. В обмен на это чиновники разблокируют градостроительные проекты компании. На очереди у нее еще два ЖК — «Утес» на Уктусе и ЖК «Исеть-парк».

Конфликт тянулся с 2022 года. Мэрию возмутило, что девелопер до сих пор не спроектировал школу возле своего ЖК «Космонавтов 11», а строительство детского сада начал лишь в конце 2022-го, хотя гарантии были даны несколько лет назад.

Несколько месяцев администрация принципиально не согласовывала ПИКу никакую документацию. А после очередной смены главы филиала в начале 2023-го демонстративно не принимала нового руководителя — Сергей Мамошина. В середине апреля о конфликте узнали в правительстве РФ — с подачи бизнеса.