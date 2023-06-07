Суд отправил в колонию свердловчанина, задушившего отца из жалости

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Тагильчанина задержали после убийства своего отца Фото:

Суд отправил в колонию на 12 лет жителя Нижнего Тагила, который, пожалев своего отца (инвалид первой группы), задушил его обрезком провода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве. Тагильчанин проведет срок в колонии общего режима.

В октябре 2022 года он задушил отца куском провода, после чего его задержали полицейские. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что мужчина работал на одном из важных предприятий города и ранее был судим. По данным пресс-службы СУ СК по Свердловской области, тагильчанин убил отца, считая, что инвалидность сделала его жизнь непрерывным страданием, и хотел избавить его от мучений.

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Суд отправил в колонию на 12 лет жителя Нижнего Тагила, который, пожалев своего отца (инвалид первой группы), задушил его обрезком провода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве. Тагильчанин проведет срок в колонии общего режима. В октябре 2022 года он задушил отца куском провода, после чего его задержали полицейские. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что мужчина работал на одном из важных предприятий города и ранее был судим. По данным пресс-службы СУ СК по Свердловской области, тагильчанин убил отца, считая, что инвалидность сделала его жизнь непрерывным страданием, и хотел избавить его от мучений.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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