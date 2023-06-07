Владельцы сгоревших самокатов Whoosh в Екатеринбурге обратятся в полицию

Руководство кикшерингового сервиса Whoosh, чьи самокаты ночью 8 июня подожгли неизвестные, планирует обратиться в полицию. Сейчас в компании ведется внутреннее расследование, сообщили URA.RU в пресс-службе Whoosh.
«Мотивы злоумышленников мы не знаем. Поводим внутреннее расследование, устанавливаем все обстоятельства произошедшего. Умышленное уничтожение или повреждение имущества является преступлением. По факту произошедшего сервис планирует обратиться в полицию», — говорится в сообщении представителей компании.
В Екатеринбурге неизвестные в ночь на 8 июня подожгли стоянку с электросамокатами. В результате происшествия сгорели восемь самокатов.
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