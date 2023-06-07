07 июня 2023

Владельцы сгоревших самокатов Whoosh в Екатеринбурге обратятся в полицию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие сезона проката самокатов. Екатеринбург, самокат, электросамокат, Whoosh
У компании сгорели восемь самокатов в ночь на 8 июня Фото:

Руководство кикшерингового сервиса Whoosh, чьи самокаты ночью 8 июня подожгли неизвестные, планирует обратиться в полицию. Сейчас в компании ведется внутреннее расследование, сообщили URA.RU в пресс-службе Whoosh.

«Мотивы злоумышленников мы не знаем. Поводим внутреннее расследование, устанавливаем все обстоятельства произошедшего. Умышленное уничтожение или повреждение имущества является преступлением. По факту произошедшего сервис планирует обратиться в полицию», — говорится в сообщении представителей компании.

В Екатеринбурге неизвестные в ночь на 8 июня подожгли стоянку с электросамокатами. В результате происшествия сгорели восемь самокатов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководство кикшерингового сервиса Whoosh, чьи самокаты ночью 8 июня подожгли неизвестные, планирует обратиться в полицию. Сейчас в компании ведется внутреннее расследование, сообщили URA.RU в пресс-службе Whoosh. «Мотивы злоумышленников мы не знаем. Поводим внутреннее расследование, устанавливаем все обстоятельства произошедшего. Умышленное уничтожение или повреждение имущества является преступлением. По факту произошедшего сервис планирует обратиться в полицию», — говорится в сообщении представителей компании. В Екатеринбурге неизвестные в ночь на 8 июня подожгли стоянку с электросамокатами. В результате происшествия сгорели восемь самокатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...