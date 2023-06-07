В результате поджога пострадали четыре самоката Whoosh
В Екатеринбурге неизвестные в ночь на 8 июня стоянку с электросамокатами. В результате происшествия пострадали восемь единиц техники, сообщил корреспонденту URA.RU.
«Неизвестные разили возле стоянки электросамокатов легковоспламеняющуюся жидкость и поджог. В результате происшествия пострадали четыре самоката Whoosh, два BusyFly и два сервиса „Яндекс“», — рассказал очевидец.
На место происшествия работала одна пожарная машина. В результате поджога возле дома на улице Шевченко, 30А никто из людей не пострадал, сообщил очевидец.
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