В Екатеринбурге подожгли стоянку с электросамокатами. Фото

08 июня 2023 в 03:22 Размер текста - 17 +

В результате поджога пострадали четыре самоката Whoosh Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге неизвестные в ночь на 8 июня стоянку с электросамокатами. В результате происшествия пострадали восемь единиц техники, сообщил корреспонденту URA.RU. «Неизвестные разили возле стоянки электросамокатов легковоспламеняющуюся жидкость и поджог. В результате происшествия пострадали четыре самоката Whoosh, два BusyFly и два сервиса „Яндекс“», — рассказал очевидец. На место происшествия работала одна пожарная машина. В результате поджога возле дома на улице Шевченко, 30А никто из людей не пострадал, сообщил очевидец. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге неизвестные в ночь на 8 июня стоянку с электросамокатами. В результате происшествия пострадали восемь единиц техники, сообщил корреспонденту URA.RU. «Неизвестные разили возле стоянки электросамокатов легковоспламеняющуюся жидкость и поджог. В результате происшествия пострадали четыре самоката Whoosh, два BusyFly и два сервиса „Яндекс“», — рассказал очевидец. На место происшествия работала одна пожарная машина. В результате поджога возле дома на улице Шевченко, 30А никто из людей не пострадал, сообщил очевидец.