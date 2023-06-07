07 июня 2023

В Екатеринбурге подожгли стоянку с электросамокатами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, самокат, электросамокат
В результате поджога пострадали четыре самоката Whoosh Фото:

В Екатеринбурге неизвестные в ночь на 8 июня стоянку с электросамокатами. В результате происшествия пострадали восемь единиц техники, сообщил корреспонденту URA.RU.

«Неизвестные разили возле стоянки электросамокатов легковоспламеняющуюся жидкость и поджог. В результате происшествия пострадали четыре самоката Whoosh, два BusyFly и два сервиса „Яндекс“», — рассказал очевидец.

На место происшествия работала одна пожарная машина. В результате поджога возле дома на улице Шевченко, 30А никто из людей не пострадал, сообщил очевидец.

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В Екатеринбурге неизвестные в ночь на 8 июня стоянку с электросамокатами. В результате происшествия пострадали восемь единиц техники, сообщил корреспонденту URA.RU. «Неизвестные разили возле стоянки электросамокатов легковоспламеняющуюся жидкость и поджог. В результате происшествия пострадали четыре самоката Whoosh, два BusyFly и два сервиса „Яндекс“», — рассказал очевидец. На место происшествия работала одна пожарная машина. В результате поджога возле дома на улице Шевченко, 30А никто из людей не пострадал, сообщил очевидец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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