На дачные развлечения челябинцы потратят за лето до 50 тысяч рублей

08 июня 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Почти половина челябинцев потратит на дачные развлечения до 50 тысяч рублей за сезон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Летом на дачные развлечения 47% опрошенных жителей Челябинска готовы потратить до 50 тысяч рублей. Как выяснили специалисты платформы «Авито», на садовом участке горожане предпочитают обрабатывать огород, отдыхать семьей и жарить шашлыки. «Основная часть респондентов на загородные радости тратит от 10 до 50 тысяч рублей за сезон. Обычно эти деньги расходуются на рассаду и обустройство дома», — отметили в сервисе «Авито». Каждый пятый заплатит до 100 тысяч рублей. В структуре расходов преобладают траты на рассаду, удобрения и садовую химию. На эти цели израсходуют основные деньги 34% опрошенных. Примерно столько же значительную часть бюджета направят на обустройство дома и капитальные работы. Еще 27% заплатят за покупку садовой техники и инвентаря. Также челябинцы предусмотрели траты на оплату услуг, связанных с садовыми работами. Часть горожан вложится в декор, закуп мебели, игрушки и развлечения для детей. Уход за участком продолжает оставаться основным занятием, которому посвятят свое время 64% челябинцев. При этом три четверти планируют заниматься также приготовлением шашлыков и заготовок на зиму. Еще 62% горожан ценят за городом время, проведенное на свежем воздухе, 39% связывают нахождение на даче с ремонтом дома, треть готова принимать гостей. Лето за городом без выездов в город проведет лишь 4% опрошенных челябинцев. Обычно это люди старше 55 лет. Обычно горожане отправляются на дачу в выходные и праздники. Причем две трети горожан уезжают туда с супругами, 43% — с детьми, 39% — с родителями. С друзьями на даче отдыхает чаще всего молодежь в возрасте 18 — 35 лет. Домашних питомцев берут с собой 17% жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Летом на дачные развлечения 47% опрошенных жителей Челябинска готовы потратить до 50 тысяч рублей. Как выяснили специалисты платформы «Авито», на садовом участке горожане предпочитают обрабатывать огород, отдыхать семьей и жарить шашлыки. «Основная часть респондентов на загородные радости тратит от 10 до 50 тысяч рублей за сезон. Обычно эти деньги расходуются на рассаду и обустройство дома», — отметили в сервисе «Авито». Каждый пятый заплатит до 100 тысяч рублей. В структуре расходов преобладают траты на рассаду, удобрения и садовую химию. На эти цели израсходуют основные деньги 34% опрошенных. Примерно столько же значительную часть бюджета направят на обустройство дома и капитальные работы. Еще 27% заплатят за покупку садовой техники и инвентаря. Также челябинцы предусмотрели траты на оплату услуг, связанных с садовыми работами. Часть горожан вложится в декор, закуп мебели, игрушки и развлечения для детей. Уход за участком продолжает оставаться основным занятием, которому посвятят свое время 64% челябинцев. При этом три четверти планируют заниматься также приготовлением шашлыков и заготовок на зиму. Еще 62% горожан ценят за городом время, проведенное на свежем воздухе, 39% связывают нахождение на даче с ремонтом дома, треть готова принимать гостей. Лето за городом без выездов в город проведет лишь 4% опрошенных челябинцев. Обычно это люди старше 55 лет. Обычно горожане отправляются на дачу в выходные и праздники. Причем две трети горожан уезжают туда с супругами, 43% — с детьми, 39% — с родителями. С друзьями на даче отдыхает чаще всего молодежь в возрасте 18 — 35 лет. Домашних питомцев берут с собой 17% жителей.