В Свердловской области из-за Дня России изменят порядок курсирования электричек

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Железнодорожный вокзал станции "Екатеринбург-Пассажирский". Екатеринбург, девушка, перрон, электричка, путешествие, путешественник, железнодорожный транспорт, скейт, туризм
С 11 по 13 июня расписание электричек в Свердловской области немного изменится Фото:

Свердловская железная дорога меняет порядок курсирования электричек с 1 по 13 июня. Изменения коснутся, в том числе «Ласточек», направляющихся из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Серов, Кузино, Шалю. Информация об этом появилась в telegram-канале СвЖД.

«12 июня отменяются рейсы пригородных поездов, курсирующих только по рабочим дням, и назначаются дополнительные рейсы поездов, которые курсируют только по выходным дням. Изменения также затронут некоторые „Ласточки“ из Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино, Шали», — говорится в сообщении ведомства.

12 июня в стране отмечается День России. В Екатеринбурге в этот день в Историческом хоре споют тысячи уральцев.

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Свердловская железная дорога меняет порядок курсирования электричек с 1 по 13 июня. Изменения коснутся, в том числе «Ласточек», направляющихся из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Серов, Кузино, Шалю. Информация об этом появилась в telegram-канале СвЖД. «12 июня отменяются рейсы пригородных поездов, курсирующих только по рабочим дням, и назначаются дополнительные рейсы поездов, которые курсируют только по выходным дням. Изменения также затронут некоторые „Ласточки“ из Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино, Шали», — говорится в сообщении ведомства. 12 июня в стране отмечается День России. В Екатеринбурге в этот день в Историческом хоре споют тысячи уральцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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