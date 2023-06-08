В Свердловской области из-за Дня России изменят порядок курсирования электричек

Свердловская железная дорога меняет порядок курсирования электричек с 1 по 13 июня. Изменения коснутся, в том числе «Ласточек», направляющихся из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Серов, Кузино, Шалю. Информация об этом появилась в telegram-канале СвЖД.
«12 июня отменяются рейсы пригородных поездов, курсирующих только по рабочим дням, и назначаются дополнительные рейсы поездов, которые курсируют только по выходным дням. Изменения также затронут некоторые „Ласточки“ из Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино, Шали», — говорится в сообщении ведомства.
12 июня в стране отмечается День России. В Екатеринбурге в этот день в Историческом хоре споют тысячи уральцев.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.