07 июня 2023

Вместо Овсиенко пермяков с 300-летием поздравит певец Колдун

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Мисс Екатеринбург-2013, колдун дмитрий
Дмитрий Колдун споет для пермяков 12 июня Фото:

Певица Татьяна Овсиенко не сможет выступить на праздновании 300-летия Перми. Вместо нее пермяков поздравит певец Дмитрий Колдун. Об этом заявил мэр Перми Алексей Демкин.

«Из-за болезни Татьяна Овсиенко не сможет посетить Пермь и поздравить горожан с юбилеем. Ее заменит певец Дмитрий Колдун», — сообщил Демкин во время эфира.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяков с юбилеем города поздравит группа «Любэ». Также популярный музыкальный коллектив «Чайф» споет для горожан с теплохода на набережной Камы.

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Певица Татьяна Овсиенко не сможет выступить на праздновании 300-летия Перми. Вместо нее пермяков поздравит певец Дмитрий Колдун. Об этом заявил мэр Перми Алексей Демкин. «Из-за болезни Татьяна Овсиенко не сможет посетить Пермь и поздравить горожан с юбилеем. Ее заменит певец Дмитрий Колдун», — сообщил Демкин во время эфира. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков с юбилеем города поздравит группа «Любэ». Также популярный музыкальный коллектив «Чайф» споет для горожан с теплохода на набережной Камы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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