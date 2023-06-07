Вместо Овсиенко пермяков с 300-летием поздравит певец Колдун

Дмитрий Колдун споет для пермяков 12 июня
Певица Татьяна Овсиенко не сможет выступить на праздновании 300-летия Перми. Вместо нее пермяков поздравит певец Дмитрий Колдун. Об этом заявил мэр Перми Алексей Демкин.
«Из-за болезни Татьяна Овсиенко не сможет посетить Пермь и поздравить горожан с юбилеем. Ее заменит певец Дмитрий Колдун», — сообщил Демкин во время эфира.
Ранее URA.RU сообщало, что пермяков с юбилеем города поздравит группа «Любэ». Также популярный музыкальный коллектив «Чайф» споет для горожан с теплохода на набережной Камы.
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