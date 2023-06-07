Вместо Овсиенко пермяков с 300-летием поздравит певец Колдун

08 июня 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Дмитрий Колдун споет для пермяков 12 июня Фото: Александр Мамаев © URA.RU Певица Татьяна Овсиенко не сможет выступить на праздновании 300-летия Перми. Вместо нее пермяков поздравит певец Дмитрий Колдун. Об этом заявил мэр Перми Алексей Демкин. «Из-за болезни Татьяна Овсиенко не сможет посетить Пермь и поздравить горожан с юбилеем. Ее заменит певец Дмитрий Колдун», — сообщил Демкин во время эфира. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков с юбилеем города поздравит группа «Любэ». Также популярный музыкальный коллектив «Чайф» споет для горожан с теплохода на набережной Камы.

Певица Татьяна Овсиенко не сможет выступить на праздновании 300-летия Перми. Вместо нее пермяков поздравит певец Дмитрий Колдун. Об этом заявил мэр Перми Алексей Демкин. «Из-за болезни Татьяна Овсиенко не сможет посетить Пермь и поздравить горожан с юбилеем. Ее заменит певец Дмитрий Колдун», — сообщил Демкин во время эфира. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков с юбилеем города поздравит группа «Любэ». Также популярный музыкальный коллектив «Чайф» споет для горожан с теплохода на набережной Камы.