09 июня 2023

Свердловская область попала в топ регионов по поеданию мороженного

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Свердловчане стали четвертыми среди россиян по количеству съеденных мороженного Фото:

Свердловская область заняла четвертое место среди регионов России по употреблению мороженного. Информация об этом следует из данных о продаже мороженного за 2023 год и данных Росстата о количестве жителей.

«Московская область стала лидером по покупке мороженого. Ее жители приобрели в этом году 1145 килограммов. В десятку регионов сладкоежек также вошли Ленинградская область, Москва, Томская и Свердловская области — поделили 4 место», — передает данные сервисов газета «Известия».

В РФ с начала 2023 года уже произвели 214,7 миллиона килограммов мороженного, что примерно на 26% больше данных за прошлый год, следует из данных государственной системы маркировки «Честный знак». Также в десятку регионов по поеданию мороженного вошли Вологодская, Мурманская, Новгородская области, Санкт-Петербург, Рязанская и Ярославская области.

Ранее URA.RU сообщало, что уличные киоски в центре Екатеринбурга привели к единому стилю, связанному с 300-летием города, которое будет праздноваться в конце лета. Теперь на каждом киоске указано, чем на нем торгуют. По мнению властей, это не портит внешний облик города и издалека не привлекает внимание.

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Свердловская область заняла четвертое место среди регионов России по употреблению мороженного. Информация об этом следует из данных о продаже мороженного за 2023 год и данных Росстата о количестве жителей. «Московская область стала лидером по покупке мороженого. Ее жители приобрели в этом году 1145 килограммов. В десятку регионов сладкоежек также вошли Ленинградская область, Москва, Томская и Свердловская области — поделили 4 место», — передает данные сервисов газета «Известия». В РФ с начала 2023 года уже произвели 214,7 миллиона килограммов мороженного, что примерно на 26% больше данных за прошлый год, следует из данных государственной системы маркировки «Честный знак». Также в десятку регионов по поеданию мороженного вошли Вологодская, Мурманская, Новгородская области, Санкт-Петербург, Рязанская и Ярославская области. Ранее URA.RU сообщало, что уличные киоски в центре Екатеринбурга привели к единому стилю, связанному с 300-летием города, которое будет праздноваться в конце лета. Теперь на каждом киоске указано, чем на нем торгуют. По мнению властей, это не портит внешний облик города и издалека не привлекает внимание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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