Рестораторы показали, как будет выглядеть ресторан возле музея ИЗО в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге возле музея ИЗО появится двухэтажный ресторан и сквер

13 июня 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Пока на участке, где будет ресторан, ведутся проектные и археологические работы Фото: Размик Закарян © URA.RU Возле Екатеринбургского музея изобразительных искусств появится двухэтажный ресторан «Цветы» и благоустроенный сквер. Об этом URA.RU рассказали представители ресторана. «В наших планах сохранить внешний облик павильона „Цветы“. Никаких пристроек к зданию выше двух этажей не будет (столько высота самого павильона „Цвет“»), — комментируют представители ресторана. Также рядом с заведением появится благоустроенный сквер. Пока на участке ведутся проектные и археологические работы. Представители ресторана надеются, что заведение станет местом для гастрономических открытий, а территория вокруг него — новой площадкой для отдыха горожан. При этом в заведении уточнили, что работы ведутся при участии Музея ИЗО, который является памятником истории и архитектуры. По словам директора музея ИЗО Никиты Корытина, он опасался, что на месте павильона «Цветы» может появится деловой центр, но то решение, что предлагается сейчас — благоустройство сквера и создание ресторана, является оптимальным. Фото: представители ресторана «Цветы» Фото: представители ресторана «Цветы» Фото: представители ресторана «Цветы» Фото: представители ресторана «Цветы» Фото: представители ресторана «Цветы» Фото: представители ресторана «Цветы»

Возле Екатеринбургского музея изобразительных искусств появится двухэтажный ресторан «Цветы» и благоустроенный сквер. Об этом URA.RU рассказали представители ресторана. «В наших планах сохранить внешний облик павильона „Цветы“. Никаких пристроек к зданию выше двух этажей не будет (столько высота самого павильона „Цвет“»), — комментируют представители ресторана. Также рядом с заведением появится благоустроенный сквер. Пока на участке ведутся проектные и археологические работы. Представители ресторана надеются, что заведение станет местом для гастрономических открытий, а территория вокруг него — новой площадкой для отдыха горожан. При этом в заведении уточнили, что работы ведутся при участии Музея ИЗО, который является памятником истории и архитектуры. По словам директора музея ИЗО Никиты Корытина, он опасался, что на месте павильона «Цветы» может появится деловой центр, но то решение, что предлагается сейчас — благоустройство сквера и создание ресторана, является оптимальным.