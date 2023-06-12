Возле Екатеринбургского музея изобразительных искусств появится двухэтажный ресторан «Цветы» и благоустроенный сквер. Об этом URA.RU рассказали представители ресторана.
«В наших планах сохранить внешний облик павильона „Цветы“. Никаких пристроек к зданию выше двух этажей не будет (столько высота самого павильона „Цвет“»), — комментируют представители ресторана. Также рядом с заведением появится благоустроенный сквер. Пока на участке ведутся проектные и археологические работы. Представители ресторана надеются, что заведение станет местом для гастрономических открытий, а территория вокруг него — новой площадкой для отдыха горожан.
При этом в заведении уточнили, что работы ведутся при участии Музея ИЗО, который является памятником истории и архитектуры. По словам директора музея ИЗО Никиты Корытина, он опасался, что на месте павильона «Цветы» может появится деловой центр, но то решение, что предлагается сейчас — благоустройство сквера и создание ресторана, является оптимальным.
Возле Екатеринбургского музея изобразительных искусств появится двухэтажный ресторан «Цветы» и благоустроенный сквер. Об этом URA.RU рассказали представители ресторана. «В наших планах сохранить внешний облик павильона „Цветы“. Никаких пристроек к зданию выше двух этажей не будет (столько высота самого павильона „Цвет“»), — комментируют представители ресторана. Также рядом с заведением появится благоустроенный сквер. Пока на участке ведутся проектные и археологические работы. Представители ресторана надеются, что заведение станет местом для гастрономических открытий, а территория вокруг него — новой площадкой для отдыха горожан. При этом в заведении уточнили, что работы ведутся при участии Музея ИЗО, который является памятником истории и архитектуры. По словам директора музея ИЗО Никиты Корытина, он опасался, что на месте павильона «Цветы» может появится деловой центр, но то решение, что предлагается сейчас — благоустройство сквера и создание ресторана, является оптимальным.