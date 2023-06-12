Свердловская ГИБДД проверит проезд в Академическом, где дорогу перегородили бетонными блоками

13 июня 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Бетонные блоки появились в Академическом утром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представители свердловской ГИБДД проверят информация о самовольном перекрытии улицы Соболева в районе Академический в Екатеринбурге. Ранее на проезде появились бетонные блоки, чтобы водители, которые едут в объезд, не смогли попасть в центр города. «Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов взял на контроль дорожную ситуацию на улице Соболева в Екатеринбурге, где, по информации средств массовой информации, 13 июня был ограничен проезд для автомобилистов», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. О результатах проверки сообщат дополнительно. В настоящее время в Академическом строят трамвайную ветку длиной 8,8 км. Первая очередь предполагает сооружение временного кольца с конечной остановочной станцией в районе Преображенского парка. На втором этапе появится трамвайная линия по улицам Вильгельма Де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской. Из-за строительства жители района стоят в жутких пробках и ищут пути объезда. Дополнено в 14:00. В администрации Екатеринбурга URA.RU рассказали, что бетонные блоки уже убрали. «Администрация Академического совместно с коллегами из Верх-Исетского района, а также ДЭУ Верх-Исетского района и МКУ „Служба заказчика Академического района города Екатеринбурга“ оперативно отреагировали на ситуацию», — уточнили в мэрии. Препятствия убрали с помощью бульдозера и в присутствии сотрудника ГИБДД, также демонтировали самовольно установленный дорожный знак. Фото: telegram-канал «Zloy_ekb» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители свердловской ГИБДД проверят информация о самовольном перекрытии улицы Соболева в районе Академический в Екатеринбурге. Ранее на проезде появились бетонные блоки, чтобы водители, которые едут в объезд, не смогли попасть в центр города. «Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов взял на контроль дорожную ситуацию на улице Соболева в Екатеринбурге, где, по информации средств массовой информации, 13 июня был ограничен проезд для автомобилистов», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. О результатах проверки сообщат дополнительно. В настоящее время в Академическом строят трамвайную ветку длиной 8,8 км. Первая очередь предполагает сооружение временного кольца с конечной остановочной станцией в районе Преображенского парка. На втором этапе появится трамвайная линия по улицам Вильгельма Де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской. Из-за строительства жители района стоят в жутких пробках и ищут пути объезда. Дополнено в 14:00. В администрации Екатеринбурга URA.RU рассказали, что бетонные блоки уже убрали. «Администрация Академического совместно с коллегами из Верх-Исетского района, а также ДЭУ Верх-Исетского района и МКУ „Служба заказчика Академического района города Екатеринбурга“ оперативно отреагировали на ситуацию», — уточнили в мэрии. Препятствия убрали с помощью бульдозера и в присутствии сотрудника ГИБДД, также демонтировали самовольно установленный дорожный знак.