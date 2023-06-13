В Свердловской области попытаются установить российский рекорд

14 июня 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

В Камышлове в день города пройдет самая длинная эстафета-марафон Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) попытаются установить общероссийский рекорд в номинации «Самая длинная эстафета-марафон — 355 километров», мероприятие пройдет в преддверии дня города. Об этом сообщил глава Камышловского городского округа Алексей Половников. «На наших живописных улицах, развернется величественное событие — попытка установить Рекорд России в номинации „Самая длинная эстафета-марафон — 355 км“. В течение почти суток мы будем бежать безостановочно, передавая флажок города Камышлова друг другу, который в данном случае будет использоваться в качестве эстафетной палочки», — рассказал Половников. Глава городского округа подчеркнул, что спорт для него является приоритетом и вместе со спортсменами он примет участие в марафоне. «Все вы знаете, что я люблю спорт и спортивный образ жизни для меня в приоритете, как и для 20 спортсменов и известных личностей Камышлова, которые примут участие в этом забеге, направленном на установление уникального рекорда», — добавил Алексей Половников. Для соблюдения правил и условий марафона в Камышлов прибудет представитель Реестра рекордов России. В случае успеха эстафеты, рекорд будет подтвержден сертификатом и торжественно внесен в Реестр рекордов России.

В Камышлове (Свердловская область) попытаются установить общероссийский рекорд в номинации «Самая длинная эстафета-марафон — 355 километров», мероприятие пройдет в преддверии дня города. Об этом сообщил глава Камышловского городского округа Алексей Половников. «На наших живописных улицах, развернется величественное событие — попытка установить Рекорд России в номинации „Самая длинная эстафета-марафон — 355 км“. В течение почти суток мы будем бежать безостановочно, передавая флажок города Камышлова друг другу, который в данном случае будет использоваться в качестве эстафетной палочки», — рассказал Половников. Глава городского округа подчеркнул, что спорт для него является приоритетом и вместе со спортсменами он примет участие в марафоне. «Все вы знаете, что я люблю спорт и спортивный образ жизни для меня в приоритете, как и для 20 спортсменов и известных личностей Камышлова, которые примут участие в этом забеге, направленном на установление уникального рекорда», — добавил Алексей Половников. Для соблюдения правил и условий марафона в Камышлов прибудет представитель Реестра рекордов России. В случае успеха эстафеты, рекорд будет подтвержден сертификатом и торжественно внесен в Реестр рекордов России.