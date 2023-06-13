13 июня 2023

Челябинского чиновника нашли мертвым с муляжом гранаты и удостоверением силовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гранаты, оружие
Сотрудники ОМОН проверили гранату и убедились, что она не представляет опасности Фото:

В Пласте (Челябинская область) в одной из квартир нашли труп местного чиновника. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, при нем обнаружили поддельные гранату и удостоверение сотрудника силового ведомства.

«Мужчина работал в управлении культуры и спорта молодежной политики. Сейчас причину смерти предстоит выяснить специалистам. Предварительно признаков насильственной смерти на теле не имелось», — рассказал источник.

По данным URA.RU, при осмотре места происшествия у погибшего были найдены поддельные корочки сотрудника силового ведомства. Также у него нашли муляж гранаты и пневматический пистолет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Пласте (Челябинская область) в одной из квартир нашли труп местного чиновника. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, при нем обнаружили поддельные гранату и удостоверение сотрудника силового ведомства. «Мужчина работал в управлении культуры и спорта молодежной политики. Сейчас причину смерти предстоит выяснить специалистам. Предварительно признаков насильственной смерти на теле не имелось», — рассказал источник. По данным URA.RU, при осмотре места происшествия у погибшего были найдены поддельные корочки сотрудника силового ведомства. Также у него нашли муляж гранаты и пневматический пистолет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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