Челябинского чиновника нашли мертвым с муляжом гранаты и удостоверением силовика

В Пласте (Челябинская область) в одной из квартир нашли труп местного чиновника. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, при нем обнаружили поддельные гранату и удостоверение сотрудника силового ведомства.
«Мужчина работал в управлении культуры и спорта молодежной политики. Сейчас причину смерти предстоит выяснить специалистам. Предварительно признаков насильственной смерти на теле не имелось», — рассказал источник.
По данным URA.RU, при осмотре места происшествия у погибшего были найдены поддельные корочки сотрудника силового ведомства. Также у него нашли муляж гранаты и пневматический пистолет.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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