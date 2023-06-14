Оппоненты мэра Екатеринбурга впервые заговорили о его отставке

Прежде враги Алексея Олова слово «отставка» не произносили Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Антимэрская коалиция миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») впервые подняла вопрос об отставке главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Ориентированный на Кочеткова депутат гордумы Константин Киселев («Яблоко») на рассмотрении ежегодного отчета Орлова выдвинул около 20 требований.

Среди них — увеличение расходов на кинематограф и культуру, сокращение земельного налога для больниц, капремонт «Колизея», строительство новых помещений для «Щелкунчика», запрет на вырубку деревьев (по всему Екатеринбургу) и любые стройки на берегу Шарташа, а также на строительство экс-хоккеистом Павлом Дацюком новой гостиницы в центре города. «В случае невыполнения условий рассмотреть вопрос о добровольном уходе [Орлова] в отставку», — обозначил Киселев во время заседания думской комиссии по местному самоуправлению.

Источник URA.RU в депутатском корпусе уверен, что таким образом команда Кочеткова, проигравшая Орлову на праймериз «Единой России», пытается спровоцировать новые переговоры о выборах в гордуму. Второй собеседник при этом заявил корреспонденту, что, по его данным, Киселев со старшими товарищами свое выступление не согласовывал. «Это его личный пиар. Причем заметь: он не сказал об отставке здесь и сейчас. Требования озвучены на год», — интерпретировал он. А третий собеседник — в мэрии — анонсировал, что городские власти пересмотрят отношение к Киселеву.

Сам Орлов будет отчитываться перед гордумой 20 июня. Заслушав его доклад, депутаты поставят ему «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», а могут вообще обойтись без оценки.