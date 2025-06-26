В ста километрах от Екатеринбурга вводят карантин после жесткого нападения собаки

В Асбесте введут карантин по бешенству после нападения заразной собаки на людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин введут на два месяца
Карантин введут на два месяца Фото:

В Асбесте (Свердловская область) на два месяца введут карантин по бешенству после нападения заразной собаки на шестерых человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона.

«По информации департамента ветеринарии Свердловской области, в ближайшее время на территории Асбестовского муниципального округа будет введен карантин по бешенству, который будет действовать в течение двух месяцев», — пояснили там. Точная дата, когда введут ограничения, не уточняется.

Ветеринары уже начали поквартирный обход, в ходе которого бесплатно вакцинируют домашних животных против бешенства. Владельцы питомцев могут самостоятельно вызвать на дом специалистов, позвонив по телефону: +7(34365)7-64-17.

Больная собака покусала местных жителей 15 июня. Выяснить, что она заразна, удалось только после того, как ее поймали. По факту нападения животного на людей следователи СКР завели уголовное дело.

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В Асбесте (Свердловская область) на два месяца введут карантин по бешенству после нападения заразной собаки на шестерых человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «По информации департамента ветеринарии Свердловской области, в ближайшее время на территории Асбестовского муниципального округа будет введен карантин по бешенству, который будет действовать в течение двух месяцев», — пояснили там. Точная дата, когда введут ограничения, не уточняется. Ветеринары уже начали поквартирный обход, в ходе которого бесплатно вакцинируют домашних животных против бешенства. Владельцы питомцев могут самостоятельно вызвать на дом специалистов, позвонив по телефону: +7(34365)7-64-17. Больная собака покусала местных жителей 15 июня. Выяснить, что она заразна, удалось только после того, как ее поймали. По факту нападения животного на людей следователи СКР завели уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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