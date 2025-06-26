В ста километрах от Екатеринбурга вводят карантин после жесткого нападения собаки

В Асбесте (Свердловская область) на два месяца введут карантин по бешенству после нападения заразной собаки на шестерых человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона.
«По информации департамента ветеринарии Свердловской области, в ближайшее время на территории Асбестовского муниципального округа будет введен карантин по бешенству, который будет действовать в течение двух месяцев», — пояснили там. Точная дата, когда введут ограничения, не уточняется.
Ветеринары уже начали поквартирный обход, в ходе которого бесплатно вакцинируют домашних животных против бешенства. Владельцы питомцев могут самостоятельно вызвать на дом специалистов, позвонив по телефону: +7(34365)7-64-17.
Больная собака покусала местных жителей 15 июня. Выяснить, что она заразна, удалось только после того, как ее поймали. По факту нападения животного на людей следователи СКР завели уголовное дело.
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