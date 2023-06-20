Суд наказал свердловчанина, зарезавшего продавца в магазине

Свердловчанин Боровинский отправлен в колонию на 19 лет за убийство продавца

21 июня 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Свердловчанин изрезал продавщицу ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Суд отправил в колонию на 19 лет свердловчанина Владимира Боровинского, ограбившего магазин и убившего продавщицу, которая узнала его и пыталась остановить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Владимир Боровинский признан виновным. Осужденному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы. Там подчеркнули, что у Боровинского есть 15 дней, чтобы обжаловать приговор и попросить пересмотреть дело. После этого решение суда вступит в законную силу. Представитель СУ Следственного комитета России по Свердловской области сообщил URA.RU, что инцидент произошел ночью в сентябре 2022 года. Мужчина сидел дома и выпивал. В определенный момент он вышел в магазин, но, понимая, что денег нет, решился на ограбление. Когда мужчина ворвался в киоск, продавец узнала его. Чтобы не оставлять свидетелей, Боровинский ударил ее ножом 30 раз. По данным начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, после происшествия свердловчанин уехал в Тюмень, а затем собирался отправиться в Омск. Полицейские поймали его на станции Ишим (Тюменская область). В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что Боровинский частично признал вину.

Суд отправил в колонию на 19 лет свердловчанина Владимира Боровинского, ограбившего магазин и убившего продавщицу, которая узнала его и пыталась остановить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Владимир Боровинский признан виновным. Осужденному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы. Там подчеркнули, что у Боровинского есть 15 дней, чтобы обжаловать приговор и попросить пересмотреть дело. После этого решение суда вступит в законную силу. Представитель СУ Следственного комитета России по Свердловской области сообщил URA.RU, что инцидент произошел ночью в сентябре 2022 года. Мужчина сидел дома и выпивал. В определенный момент он вышел в магазин, но, понимая, что денег нет, решился на ограбление. Когда мужчина ворвался в киоск, продавец узнала его. Чтобы не оставлять свидетелей, Боровинский ударил ее ножом 30 раз. По данным начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, после происшествия свердловчанин уехал в Тюмень, а затем собирался отправиться в Омск. Полицейские поймали его на станции Ишим (Тюменская область). В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что Боровинский частично признал вину.