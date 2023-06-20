20 июня 2023

Суд наказал свердловчанина, зарезавшего продавца в магазине

Свердловчанин Боровинский отправлен в колонию на 19 лет за убийство продавца
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Свердловчанин изрезал продавщицу ножом Фото:

Суд отправил в колонию на 19 лет свердловчанина Владимира Боровинского, ограбившего магазин и убившего продавщицу, которая узнала его и пыталась остановить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Владимир Боровинский признан виновным. Осужденному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там подчеркнули, что у Боровинского есть 15 дней, чтобы обжаловать приговор и попросить пересмотреть дело. После этого решение суда вступит в законную силу.

Представитель СУ Следственного комитета России по Свердловской области сообщил URA.RU, что инцидент произошел ночью в сентябре 2022 года. Мужчина сидел дома и выпивал. В определенный момент он вышел в магазин, но, понимая, что денег нет, решился на ограбление. Когда мужчина ворвался в киоск, продавец узнала его. Чтобы не оставлять свидетелей, Боровинский ударил ее ножом 30 раз.

По данным начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, после происшествия свердловчанин уехал в Тюмень, а затем собирался отправиться в Омск. Полицейские поймали его на станции Ишим (Тюменская область). В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что Боровинский частично признал вину.

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Суд отправил в колонию на 19 лет свердловчанина Владимира Боровинского, ограбившего магазин и убившего продавщицу, которая узнала его и пыталась остановить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Владимир Боровинский признан виновным. Осужденному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы. Там подчеркнули, что у Боровинского есть 15 дней, чтобы обжаловать приговор и попросить пересмотреть дело. После этого решение суда вступит в законную силу. Представитель СУ Следственного комитета России по Свердловской области сообщил URA.RU, что инцидент произошел ночью в сентябре 2022 года. Мужчина сидел дома и выпивал. В определенный момент он вышел в магазин, но, понимая, что денег нет, решился на ограбление. Когда мужчина ворвался в киоск, продавец узнала его. Чтобы не оставлять свидетелей, Боровинский ударил ее ножом 30 раз. По данным начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, после происшествия свердловчанин уехал в Тюмень, а затем собирался отправиться в Омск. Полицейские поймали его на станции Ишим (Тюменская область). В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что Боровинский частично признал вину.
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