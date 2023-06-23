23 июня 2023

В Екатеринбурге подросток упал в обморок в общественном транспорте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, троллейбус
Юная екатеринбурженка упала в обморок в переполненном троллейбусе Фото:

В переполненном троллейбусе маршрута №38 в Екатеринбурге девочка-подросток упала в обморок. Информация об этом появилась в соцсети.

«В троллейбусе маршрута №38 ехала мама с дочкой. В какой-то момент девочка просто упала в обморок», — рассказал очевидец в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел днем 23 июня.

По словам очевидца, причинами произошедшего мог стать либо слишком переполненный общественный транспорт, либо духота. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в лицее № 173 в Екатеринбурге девочка упала в обморок из-за экзамена по русскому языку, однако учительница посчитала, что школьница спит и не стала ее будить. В бессознательном состоянии на уроке химии юная екатеринбурженка провела 40 минут.

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В переполненном троллейбусе маршрута №38 в Екатеринбурге девочка-подросток упала в обморок. Информация об этом появилась в соцсети. «В троллейбусе маршрута №38 ехала мама с дочкой. В какой-то момент девочка просто упала в обморок», — рассказал очевидец в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел днем 23 июня. По словам очевидца, причинами произошедшего мог стать либо слишком переполненный общественный транспорт, либо духота. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в лицее № 173 в Екатеринбурге девочка упала в обморок из-за экзамена по русскому языку, однако учительница посчитала, что школьница спит и не стала ее будить. В бессознательном состоянии на уроке химии юная екатеринбурженка провела 40 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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