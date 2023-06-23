В Екатеринбурге подросток упал в обморок в общественном транспорте. Видео

24 июня 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

Юная екатеринбурженка упала в обморок в переполненном троллейбусе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В переполненном троллейбусе маршрута №38 в Екатеринбурге девочка-подросток упала в обморок. Информация об этом появилась в соцсети. «В троллейбусе маршрута №38 ехала мама с дочкой. В какой-то момент девочка просто упала в обморок», — рассказал очевидец в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел днем 23 июня. По словам очевидца, причинами произошедшего мог стать либо слишком переполненный общественный транспорт, либо духота. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в лицее № 173 в Екатеринбурге девочка упала в обморок из-за экзамена по русскому языку, однако учительница посчитала, что школьница спит и не стала ее будить. В бессознательном состоянии на уроке химии юная екатеринбурженка провела 40 минут.

В переполненном троллейбусе маршрута №38 в Екатеринбурге девочка-подросток упала в обморок. Информация об этом появилась в соцсети. «В троллейбусе маршрута №38 ехала мама с дочкой. В какой-то момент девочка просто упала в обморок», — рассказал очевидец в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел днем 23 июня. По словам очевидца, причинами произошедшего мог стать либо слишком переполненный общественный транспорт, либо духота. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в лицее № 173 в Екатеринбурге девочка упала в обморок из-за экзамена по русскому языку, однако учительница посчитала, что школьница спит и не стала ее будить. В бессознательном состоянии на уроке химии юная екатеринбурженка провела 40 минут.