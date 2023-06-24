Сильный ливень затопил улицы города
В Челябинске во время грозы и ливня выпал крупный град. Об этом сообщили жители нескольких районов города. Они поделились фотографиями природного явления в соцсетях.
«Сильно льет. С градом!», — сообщили жители в паблике микрорайона «Академ Риверсайд» в соцсети «ВКонтакте».
Судя по фотографиям очевидцев, град выпал и не тает. На улицах города образовались лужи. Ливень с градом прошел также на улице Университетская Набережная.
Ранее синоптики предупреждали, что Челябинскую область с 25 июня накроют дожди и грозы. Они продержатся в регионе до 3 июля.
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