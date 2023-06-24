Крупный град обрушился на Челябинск. Фото, видео

25 июня 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Сильный ливень затопил улицы города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске во время грозы и ливня выпал крупный град. Об этом сообщили жители нескольких районов города. Они поделились фотографиями природного явления в соцсетях. «Сильно льет. С градом!», — сообщили жители в паблике микрорайона «Академ Риверсайд» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фотографиям очевидцев, град выпал и не тает. На улицах города образовались лужи. Ливень с градом прошел также на улице Университетская Набережная. Ранее синоптики предупреждали, что Челябинскую область с 25 июня накроют дожди и грозы. Они продержатся в регионе до 3 июля. Паблик «Академ Риверсайд» в соцсети «ВКонтакте» Паблик «Академ Риверсайд» в соцсети «ВКонтакте»

В Челябинске во время грозы и ливня выпал крупный град. Об этом сообщили жители нескольких районов города. Они поделились фотографиями природного явления в соцсетях. «Сильно льет. С градом!», — сообщили жители в паблике микрорайона «Академ Риверсайд» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фотографиям очевидцев, град выпал и не тает. На улицах города образовались лужи. Ливень с градом прошел также на улице Университетская Набережная. Ранее синоптики предупреждали, что Челябинскую область с 25 июня накроют дожди и грозы. Они продержатся в регионе до 3 июля.