24 июня 2023
23 июня 2023

Крупный град обрушился на Челябинск. Фото, видео

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Первая гроза. Челябинск, автомобили, пешеход, ручей, гроза, непогода, ливень, дорога, осадки, дождь, климат, автотранспорт, поток
Сильный ливень затопил улицы города Фото:

В Челябинске во время грозы и ливня выпал крупный град. Об этом сообщили жители нескольких районов города. Они поделились фотографиями природного явления в соцсетях.

«Сильно льет. С градом!», — сообщили жители в паблике микрорайона «Академ Риверсайд» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по фотографиям очевидцев, град выпал и не тает. На улицах города образовались лужи. Ливень с градом прошел также на улице Университетская Набережная.

Ранее синоптики предупреждали, что Челябинскую область с 25 июня накроют дожди и грозы. Они продержатся в регионе до 3 июля.

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В Челябинске во время грозы и ливня выпал крупный град. Об этом сообщили жители нескольких районов города. Они поделились фотографиями природного явления в соцсетях. «Сильно льет. С градом!», — сообщили жители в паблике микрорайона «Академ Риверсайд» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фотографиям очевидцев, град выпал и не тает. На улицах города образовались лужи. Ливень с градом прошел также на улице Университетская Набережная. Ранее синоптики предупреждали, что Челябинскую область с 25 июня накроют дожди и грозы. Они продержатся в регионе до 3 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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