24 июня 2023
23 июня 2023

Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

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Дождь, непогода. Челябинск, погода, зонт, непогода, климат, весна, дождь, яблони цветут
Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду Фото:

В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погоды. На регион обрушатся сильные ливни с грозами, сообщили в челябинском гидрометцентре.

«В связи с прохождением циклона до конца суток 25 июня, ночью и днем 26 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. Ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сообщается на сайте гидрометцентра региона.

Ранее в Челябинске прошел ливень с градом. Осадки затопили некоторые улицы города.

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В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погоды. На регион обрушатся сильные ливни с грозами, сообщили в челябинском гидрометцентре. «В связи с прохождением циклона до конца суток 25 июня, ночью и днем 26 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. Ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сообщается на сайте гидрометцентра региона. Ранее в Челябинске прошел ливень с градом. Осадки затопили некоторые улицы города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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