Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду
В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погоды. На регион обрушатся сильные ливни с грозами, сообщили в челябинском гидрометцентре.
«В связи с прохождением циклона до конца суток 25 июня, ночью и днем 26 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. Ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сообщается на сайте гидрометцентра региона.
Ранее в Челябинске прошел ливень с градом. Осадки затопили некоторые улицы города.
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