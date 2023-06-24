Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

25 июня 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погоды. На регион обрушатся сильные ливни с грозами, сообщили в челябинском гидрометцентре. «В связи с прохождением циклона до конца суток 25 июня, ночью и днем 26 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. Ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сообщается на сайте гидрометцентра региона. Ранее в Челябинске прошел ливень с градом. Осадки затопили некоторые улицы города.

В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погоды. На регион обрушатся сильные ливни с грозами, сообщили в челябинском гидрометцентре. «В связи с прохождением циклона до конца суток 25 июня, ночью и днем 26 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. Ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сообщается на сайте гидрометцентра региона. Ранее в Челябинске прошел ливень с градом. Осадки затопили некоторые улицы города.