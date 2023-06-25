25 июня 2023
24 июня 2023

В Челябинске 44 выпускника получили наивысший бал на ЕГЭ

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Первый день ЕГЭ. Челябинск, егэ, класс, экзамен, тест, география, школа45
Один из челябинских школьников получил 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам Фото:

В Челябинске ЕГЭ на 100 баллов сдали 44 выпускника. Об этом 26 июня на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

«В Челябинске 44 челябинских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по одному из предметов. А один из челябинских школьников стал стобалльником по двум предметам», — сообщил Авдеев.

Ранее ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов сдали четыре челябинских выпускника. Всего же в Челябинской области на данный момент насчитывается уже более сотни стобалльников.

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В Челябинске ЕГЭ на 100 баллов сдали 44 выпускника. Об этом 26 июня на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. «В Челябинске 44 челябинских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по одному из предметов. А один из челябинских школьников стал стобалльником по двум предметам», — сообщил Авдеев. Ранее ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов сдали четыре челябинских выпускника. Всего же в Челябинской области на данный момент насчитывается уже более сотни стобалльников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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