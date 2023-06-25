В Челябинске 44 выпускника получили наивысший бал на ЕГЭ

26 июня 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Один из челябинских школьников получил 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ЕГЭ на 100 баллов сдали 44 выпускника. Об этом 26 июня на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. «В Челябинске 44 челябинских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по одному из предметов. А один из челябинских школьников стал стобалльником по двум предметам», — сообщил Авдеев. Ранее ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов сдали четыре челябинских выпускника. Всего же в Челябинской области на данный момент насчитывается уже более сотни стобалльников.

В Челябинске ЕГЭ на 100 баллов сдали 44 выпускника. Об этом 26 июня на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. «В Челябинске 44 челябинских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по одному из предметов. А один из челябинских школьников стал стобалльником по двум предметам», — сообщил Авдеев. Ранее ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов сдали четыре челябинских выпускника. Всего же в Челябинской области на данный момент насчитывается уже более сотни стобалльников.