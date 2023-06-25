25 июня 2023
24 июня 2023

В Пермском крае ревнивец поджег дом соперника

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В Нытве Пермского края мужчина поджег жилой дом. Как выяснилось, там с его бывшей возлюбленной жил новый партнер, рассказали в полиции.

«Подозреваемый пришел к бывшей возлюбленной и попытался поговорить, но она от общения отказалась. Желая добиться внимания женщины, фигурант решил поджечь деревянный дом, где она проживала с новым ухажером», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермском у краю.

Огонь увидели прохожие, поэтому его удалось быстро потушить. В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества». Он полностью признал свою вину.

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В Нытве Пермского края мужчина поджег жилой дом. Как выяснилось, там с его бывшей возлюбленной жил новый партнер, рассказали в полиции. «Подозреваемый пришел к бывшей возлюбленной и попытался поговорить, но она от общения отказалась. Желая добиться внимания женщины, фигурант решил поджечь деревянный дом, где она проживала с новым ухажером», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермском у краю. Огонь увидели прохожие, поэтому его удалось быстро потушить. В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества». Он полностью признал свою вину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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