В Челябинской области пять выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по биологии

26 июня 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Выпускники из Миасса, Кыштыма, Снежинска и Озерска набрали по 100 баллов на ЕГЭ по биологии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области по результатам ЕГЭ по биологии выявлено пять стобалльников. Об этом URA.RU сообщили 26 июня в пресс-службе минобразования региона. «Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по биологии. В регионе пять 100-балльных работ по биологии. Наивысший балл получили выпускники из Миасса, Кыштыма, Снежинска и Озерска. Также один результат в 100 баллов у участника досрочного периода», — уточнили в пресс-службе. В Челябинске насчитали 44 стобалльника по ЕГЭ. Один челябинец получил по двум предметам по 100 баллов.

В Челябинской области по результатам ЕГЭ по биологии выявлено пять стобалльников. Об этом URA.RU сообщили 26 июня в пресс-службе минобразования региона. «Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по биологии. В регионе пять 100-балльных работ по биологии. Наивысший балл получили выпускники из Миасса, Кыштыма, Снежинска и Озерска. Также один результат в 100 баллов у участника досрочного периода», — уточнили в пресс-службе. В Челябинске насчитали 44 стобалльника по ЕГЭ. Один челябинец получил по двум предметам по 100 баллов.