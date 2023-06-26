В Челябинской области пять выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по биологии

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Выпускники 11-ых классов сдают ЕГЭ по географии и информатике в языковом Лицее №2. Екатеринбург, школьная доска, егэ, единый государственный экзамен
Выпускники из Миасса, Кыштыма, Снежинска и Озерска набрали по 100 баллов на ЕГЭ по биологии Фото:

В Челябинской области по результатам ЕГЭ по биологии выявлено пять стобалльников. Об этом URA.RU сообщили 26 июня в пресс-службе минобразования региона.

«Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по биологии. В регионе пять 100-балльных работ по биологии. Наивысший балл получили выпускники из Миасса, Кыштыма, Снежинска и Озерска. Также один результат в 100 баллов у участника досрочного периода», — уточнили в пресс-службе.

В Челябинске насчитали 44 стобалльника по ЕГЭ. Один челябинец получил по двум предметам по 100 баллов.

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В Челябинской области по результатам ЕГЭ по биологии выявлено пять стобалльников. Об этом URA.RU сообщили 26 июня в пресс-службе минобразования региона. «Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по биологии. В регионе пять 100-балльных работ по биологии. Наивысший балл получили выпускники из Миасса, Кыштыма, Снежинска и Озерска. Также один результат в 100 баллов у участника досрочного периода», — уточнили в пресс-службе. В Челябинске насчитали 44 стобалльника по ЕГЭ. Один челябинец получил по двум предметам по 100 баллов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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