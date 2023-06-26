В Челябинской области пять выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по биологии

Выпускники из Миасса, Кыштыма, Снежинска и Озерска набрали по 100 баллов на ЕГЭ по биологии
В Челябинской области по результатам ЕГЭ по биологии выявлено пять стобалльников. Об этом URA.RU сообщили 26 июня в пресс-службе минобразования региона.
«Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по биологии. В регионе пять 100-балльных работ по биологии. Наивысший балл получили выпускники из Миасса, Кыштыма, Снежинска и Озерска. Также один результат в 100 баллов у участника досрочного периода», — уточнили в пресс-службе.
В Челябинске насчитали 44 стобалльника по ЕГЭ. Один челябинец получил по двум предметам по 100 баллов.
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