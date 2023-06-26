Санврачи обратились к мэру Ревды из-за ситуации со вспышками норовируса в детсадах

Роспотребнадзор направил предложения мэру Ревды по профилактике норовируса в детсадах

27 июня 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

Санврачи потребовали принять меры по усилению контроля за проведением уборок в детсадах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники свердловского Роспотребнадзора отправили предложения по предупреждению заноса и распространения острых кишечных инфекций в детских садах главе Ревды Татьяне Клепиковой после вспышки норовирусной инфекции в нескольких учреждениях города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Для предупреждения заноса и распространения острых инфекций в организованных детских коллективах сотрудники территориального отделения Роспотребнадзора отправили предложения главе Ревды [Татьяне Клепиковой]», — пишет пресс-служба регионального Роспотребнадзора в Telegram. Санврачи потребовали принять меры по усилению контроля за соблюдением правил личной гигиены детьми и персоналом детских садов, по усилению контроля за проведением качественных уборок и дезинфекций. В Ревде вспышки норовируса произошли в детских садах №50 (20 случаев), №34 (три случая) и №17 (четыре случая). Сотрудников учреждений, у которых нашли норовирус второго типа, отстранили от работы, сообщили в Роспотребнадзоре. Группы в детских садах, где выявили инфекцию, также закрыли.

Сотрудники свердловского Роспотребнадзора отправили предложения по предупреждению заноса и распространения острых кишечных инфекций в детских садах главе Ревды Татьяне Клепиковой после вспышки норовирусной инфекции в нескольких учреждениях города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Для предупреждения заноса и распространения острых инфекций в организованных детских коллективах сотрудники территориального отделения Роспотребнадзора отправили предложения главе Ревды [Татьяне Клепиковой]», — пишет пресс-служба регионального Роспотребнадзора в Telegram. Санврачи потребовали принять меры по усилению контроля за соблюдением правил личной гигиены детьми и персоналом детских садов, по усилению контроля за проведением качественных уборок и дезинфекций. В Ревде вспышки норовируса произошли в детских садах №50 (20 случаев), №34 (три случая) и №17 (четыре случая). Сотрудников учреждений, у которых нашли норовирус второго типа, отстранили от работы, сообщили в Роспотребнадзоре. Группы в детских садах, где выявили инфекцию, также закрыли.