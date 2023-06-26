26 июня 2023

Санврачи обратились к мэру Ревды из-за ситуации со вспышками норовируса в детсадах

Роспотребнадзор направил предложения мэру Ревды по профилактике норовируса в детсадах
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор берет анализы в подъезде. Екатеринбург, проверка, роспотребнадзор, уборка подъезда
Санврачи потребовали принять меры по усилению контроля за проведением уборок в детсадах Фото:

Сотрудники свердловского Роспотребнадзора отправили предложения по предупреждению заноса и распространения острых кишечных инфекций в детских садах главе Ревды Татьяне Клепиковой после вспышки норовирусной инфекции в нескольких учреждениях города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для предупреждения заноса и распространения острых инфекций в организованных детских коллективах сотрудники территориального отделения Роспотребнадзора отправили предложения главе Ревды [Татьяне Клепиковой]», — пишет пресс-служба регионального Роспотребнадзора в Telegram. Санврачи потребовали принять меры по усилению контроля за соблюдением правил личной гигиены детьми и персоналом детских садов, по усилению контроля за проведением качественных уборок и дезинфекций.

В Ревде вспышки норовируса произошли в детских садах №50 (20 случаев), №34 (три случая) и №17 (четыре случая). Сотрудников учреждений, у которых нашли норовирус второго типа, отстранили от работы, сообщили в Роспотребнадзоре. Группы в детских садах, где выявили инфекцию, также закрыли.

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Сотрудники свердловского Роспотребнадзора отправили предложения по предупреждению заноса и распространения острых кишечных инфекций в детских садах главе Ревды Татьяне Клепиковой после вспышки норовирусной инфекции в нескольких учреждениях города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Для предупреждения заноса и распространения острых инфекций в организованных детских коллективах сотрудники территориального отделения Роспотребнадзора отправили предложения главе Ревды [Татьяне Клепиковой]», — пишет пресс-служба регионального Роспотребнадзора в Telegram. Санврачи потребовали принять меры по усилению контроля за соблюдением правил личной гигиены детьми и персоналом детских садов, по усилению контроля за проведением качественных уборок и дезинфекций. В Ревде вспышки норовируса произошли в детских садах №50 (20 случаев), №34 (три случая) и №17 (четыре случая). Сотрудников учреждений, у которых нашли норовирус второго типа, отстранили от работы, сообщили в Роспотребнадзоре. Группы в детских садах, где выявили инфекцию, также закрыли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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